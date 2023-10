Bonazzi presenta il suo ’Titanio’

Domani alle 17.30 presso la libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, Stefano Bonazzi presenterà il suo ultimo romanzo: ’Titanio’, pubblicato da Alessandro Polidoro editore.

Per l’occasione l’autore dialogherà con Vania Rivalta. Il testo racconta la storia di un uomo che si sveglia paralizzato nel letto di una stanza che non riconosce: ha il corpo pieno di ustioni. Ogni giorno una donna dai tratti inquietanti entra nella stanza per medicarlo e nutrirlo. Fran, tredicenne brillante e intuitivo, viene interrogato per un crimine di cui si è reso protagonista: entriamo così nella Ciambella, un quartiere residenziale in degrado occupato. Questi alcuni dei personaggi che hanno un legame tra loro: toccherà a Titanio scoprire qual’è.