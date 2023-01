Bonci del Bene al Rasi

’Dati sensibili: New Constructive Ethics’ è il titolo dello spettacolo che andrà in scena stasera e domani alle 21 al Teatro Rasi a Ravenna (info 0544-30227), nell’ambito de ’La Stagione dei Teatri’. La rappresentazione è tratta dal testo di Ivan Vyrypaev. In scena l’attore e regista Teodoro Bonci del Bene (foto), che si è laureato alla Scuola del Teatro d’Arte di Mosca. Nel 2013 ha dato vita, con L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino di Rimini e la compagnia riminese Big Action Money, al poliedrico progetto Cantiere Vyrypaev per diffondere in Italia le opere del drammaturgo e regista russo che qui propone un testo pieno di paradossi sulla condizione umana e sulle relazioni sociali. Un’organizzazione di scala mondiale conduce un’indagine sociologica interrogandosi sulle possibilità di una nuova etica.

Le interviste, sviluppate in modo inaspettato e provocatorio, vengono sottoposte agli spettatori. Bonci del Bene interpreta tutti i personaggi, sdoppiandosi nel gioco tra chi formula le domande e chi è chiamato a dare risposte. "Se, premendo un pulsante, potessi cancellare simultaneamente e in modo indolore sette miliardi di persone evolutivamente non sviluppate, lasciando solo un miliardo di persone aperte, tolleranti, intelligenti ed evolute, accetteresti di premere quel pulsante?": questa la domanda dalla quale scaturisce una riflessione articolata in più punti. Al termine della replica di domani l’attore incontrerà il pubblico in dialogo con il giornalista Alessandro Toppi.