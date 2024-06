Bonetti & Nadiani. Cante e racconti in dialetto Questa sera e lunedì 24 giugno, alle 21, Vittorio Bonetti & Alfonso Nadiani porteranno in scena uno spettacolo speciale al Parco delle Lavandaie e alla Cantina Bulzaga di Faenza. Il coro ’Babini’ di Russi eseguirà ’Canta di Calènch’ musicata da Bonetti, in una serata di canti e racconti in dialetto romagnolo.