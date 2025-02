Bonifica a Lido di Classe. Lunedì al via i lavori sulle radici di 37 pini

Al via lunedì lavori di messa in sicurezza e bonifica da radici su strade e marciapiedi a Lido di Classe. Le strade interessate sono la via Cabral, nel tratto compreso tra via Marignolli/rotonda mar Mediterraneo e la via Da Verrazzano, nel tratto compreso fra la via Usodimare e Pancaldo con esclusione della rotonda Oceano Pacifico.

"Ripartono gli interventi di bonifica delle radici – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – che riguarderanno Lido di Classe ma successivamente anche alcune zone dell’area territoriale di Ravenna sud. Si tratta di un impegno a cui teniamo molto e che procede per gradi vista l’ampiezza del territorio comunale".

L’intervento a Lido di Classe riguarda 37 pini pubblici e consiste nella bonifica dalle radici dei pini sia nei marciapiedi sia nella sede viaria. Si interverrà con il taglio e lo sradicamento delle radici senza danneggiare la pianta alla presenza di un agronomo incaricato che ne verificherà la stabilità. Si procederà quindi con la ricostruzione del pacchetto stradale esistente, l’eventuale messa in quota e sostituzione dei chiusini di ghisa, il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

I lavori, che verranno effettuati attraverso restringimenti di carreggiata e quindi non impediranno il flusso veicolare, sono previsti nel Piano degli Investimenti 2023-2025 e l’importo complessivo a carico del Comune è pari a 200 mila euro.