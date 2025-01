Bonifica delle radici in viale Platani: "Ma viale Italia è messo peggio"

Dopo 1200 firme e una protesta di cento persone contro il degrado di strade e marciapiedi, a Marina Romea "qualcosa si è messo in moto". Tuttavia, la direzione, almeno per il momento, non sembra essere quella auspicata. I lavori, annunciati ieri dal Comune e in partenza nei prossimi giorni, infatti, interesseranno viale Platani nel tratto compreso tra viale dei Lecci e viale Ferrara, che, da cittadini e Pro Loco, è ritenuto "quello messo meglio".

Stefano Moni, tra i primi promotori della petizione, commenta: "L’intervento riguarda il tratto meno dissestato della via. Camminando per le strade di Marina Romea, non si riesce a capire questa decisione. Il 90% della località è dissestata e si interviene dove ce n’è meno bisogno. Al contrario, sarebbe fondamentale agire sui marciapiedi di viale Italia, che hanno causato varie cadute proprio nella via principale. Lo avevano promesso, ma ancora non abbiamo visto nulla".

Sul tratto di viale dei Platani saranno allargati i marciapiedi e verrà istituito il senso unico, con possibilità di parcheggiare su entrambi i lati. L’intervento, da 760 mila euro, secondo il piano dei lavori, dovrebbe concludersi prima dell’estate. "Questo progetto era pianificato da tempo, ma non corrisponde minimamente alle priorità che abbiamo segnalato, con tanto di fotografie, all’assessora Del Conte. Prima delle feste le ho chiesto di dare un segnale concreto ai cittadini, prendendo in carico almeno uno dei punti critici, ma non ho ancora ricevuto risposta", commenta Luca Ruffini, presidente della Pro Loco. A seguire, nel 2026, è stato programmato un secondo intervento da 750mila euro per la bonifica delle radici su viale delle Palme, considerato, invece, un punto critico anche dalla comunità.

"I lavori su viale delle Palme – spiega Ruffini – sono una priorità e siamo contenti che siano stati inseriti nel Piano Triennale, però, al momento non c’è certezza che verranno effettivamente eseguiti, anche perché cambierà la giunta. Le persone iniziano ad essere stufe". "Dopo così tanta assenza dai lidi nord, bisogna che si ricordino che ci siamo anche noi. Sì, c’è il Parco Marittimo che è importante per la comunicazione e per il turismo di natura, ma tra i cittadini c’è troppa insofferenza per le condizioni delle strade. Il problema è latente da molti anni e solo con la protesta siamo riusciti ad ottenere qualcosa. A questo punto, se sarà necessario, ce ne inventeremo un’altra", conclude il presidente della Pro Loco.

Lucia Bonatesta