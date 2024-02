Bonitta ci crede "Può succedere di tutto"

"Questo è l’antipasto dei playoff". Marco Bonitta ha fornito una chiave di lettura in prospettiva del ko con Siena. Benché manchino ancora 6 turni alla fine della regular season del campionato di A2, il tecnico giallorosso ha di fatto introdotto temi e livello che la Consar incontrerà nella parte decisiva della stagione: "Con Siena – ha spiegato Bonitta, commentando il ko 2-3 di domenica al Pala de André – abbiamo anticipato il clima dei playoff, dove l’adrenalina sale, così come il nervosismo". Appunto, gli errori, soprattutto in battuta (16 quelli della Consar, 24 quelli degli ospiti): "Ad un certo punto ho visto anch’io che erano troppi gli errori e allora abbiamo iniziato a battere un po’ più semplice, affidandoci al muro e alla difesa. Con questa tattica, abbiamo fatto bene il 4° set. Avevamo fatto bene anche l’inizio del 5°...". Con Russo e Falardeau in campo al posto di Mancini e Benavidez, la Consar aveva spostato l’inerzia, vincendo il 4° set e arrivando fino all’8-3 del tiebreak. Poi però, a due passi dal traguardo, il vento è cambiato: "Abbiamo schiacciato la palla sull’antenna, ci siamo fatti murare e siamo calati in ricezione, prendendo due imbarcate. Senza dimenticare, sull’8-7, l’ingenuità sulla copertura in occasione dell’attacco murato a Falardeau. Alla fine, quei 5 punti di margine che avevamo, li abbiamo ‘finiti’. Contemporaneamente ci siamo un po’ disuniti. E Siena, che complessivamente ha giocato meglio, è rientrata in partita, anche se, sull’8-3, un pensierino lo avevamo fatto".

Bonitta ha riconosciuto i meriti degli avversari: "Siena ha vinto con merito, ci ha creduto tanto. Aggiungo che, pur giocando molto bene, resta comunque un avversario battibile. È stata una partita difficile, di buona qualità, anche se, in alcuni momenti, sia noi che loro, abbiamo commesso troppi errori. Dico anche che non è stata la nostra migliore prestazione, ma siamo comunque arrivati al tiebreak. C’è dunque del positivo nonostante il ko". Bonitta ha poi introdotto il futuro prossimo della propria squadra: "Rimangono sei partite da giocare tutte d’un fiato. Ci restano ancora gli scontri diretti con Grottazzolina e Prata, quindi tutto può ancora succedere".

La Consar è infatti al terzo posto, a quota 40, in condominio con Cuneo, a -2 da Siena e a -9 dalla capolista Grottazzolina. Domenica prossima la truppa ravennate scenderà ad Aversa sul campo della quartultima, reduce dal ko esterno 3-1 nello scontro diretto per la salvezza contro Reggio Emilia. Ma non tragga in inganno la classifica, perché, dall’inizio del ritorno, i risultati a sorpresa sono all’ordine del giorno, come le vittorie di Ortona e Castellana Grotte, ultime della classe, domenica scorsa contro le big Prata e Cuneo.