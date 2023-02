Bonus acqua potabile, comunicazioni da fare entro il 28 febbraio

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 il Bonus Acqua Potabile, l’agevolazione introdotta per il biennio 2021-2022 finalizzata a razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. Ora l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura del canale telematico per la presentazione delle domande, per le spese sostenute nel 2022, fino al prossimo 28 febbraio 2023. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento eo addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Info: www.confartigianato.ra.it