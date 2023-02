Bonus edilizia, servono soluzioni urgenti

I rappresentanti di Confartigianato sono intervenuti al tavolo tecnico convocato dal Ministero dell’Economia e Finanze per individuare soluzioni al problema dei crediti fiscali incagliati delle imprese che hanno effettuato lavori utilizzando i bonus edilizia. Confartigianato ha ribadito i fronti sui quali è urgente agire per risolvere la grave situazione in cui versano le imprese. La scelta di aumentare la capacità di assorbimento dei crediti da parte delle banche, secondo la Confederazione, deve essere attentamente valutata alla luce della residua capacità fiscale degli istituti e del fatto che la gestione degli acquisti risulta poco appetibile per i crediti di importo più ridotto, in quanto meno remunerativa. In ogni caso, va messa in campo un’alternativa attraverso l’intervento di un acquirente pubblico di ultima istanza, in presenza di una massa significativa di crediti frammentata in una pluralità di singoli crediti di importo ridotto. Confartigianato ha chiesto anche di ampliare l’arco temporale di utilizzo dei crediti in compensazione. In assenza della necessaria capienza fiscale, le imprese che hanno nei cassetti fiscali i crediti, perdono infatti una parte del credito loro spettante.

Per Confartigianato della provincia di Ravenna è inaccettabile che una rilevante fetta del settore produttivo, come quella legata alla ‘filiera casa’, dove è necessaria una programmazione a medio lungo termine, sia soggetta ai chiaro-scuri politicoamministrativi a brevissimo termine che rischia di mettere in crisi tante piccole-medie imprese e di allontanare i cittadini dagli investimenti nel campo dell’efficientamento energetico della propria abitazione. Questo sistema di incentivazione è certamente da migliorare, ma non lo si può fare nel giro di poche ore con provvedimenti estemporanei, quando le imprese hanno programmazioni che vanno oltre i 12 mesi anche per lavori di piccola entità.