Bonus pubblicità 2024. Ecco tutte le informazioni utili

Confartigianato informa che dall’1 marzo e fino al 2 aprile 2024, imprese, professionisti ed enti non commerciali possono prenotare il bonus pubblicità per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2024. Il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2023. Ulteriori dettagli sono pubblicati sul sito www.confartigianato.ra.it.