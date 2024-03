Boom degli sfratti, addio affitti. Il motivo? Le case diventano b&b

Aumentano gli sfratti ed è sempre più difficile trovare case in affitto perché vengono trasformate in b&b. Un quadro drammatico, destinato a peggiorare, che Alberto Mazzoni, segretario provinciale del Sunia Ravenna, il Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari, ieri ha illustrato in Prefettura nella riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico.

"In tutta la provincia - spiega Mazzoni - i contratti di affitto stabili che sono stati disdetti sono attorno ai 400. Non si tratta di affittuari morosi, anzi, hanno sempre pagato regolarmente e devono lasciare appartamenti in cui vivevano da decenni. L’8 marzo (domani, ndr) una famiglia di Ravenna, genitori e tre bambini, rischia di essere buttata fuori dalla casa in cui viveva regolarmente da 17 anni. Abbiamo chiesto a diversi b&b un preventivo per una sistemazione fino alla fine di marzo e ci hanno chiesto cifre dai 3.300 ai 6000 euro". Il copione è sempre lo stesso: muore il proprietario anziano e gli eredi mandano via gli inquilini dell’immobile per trasformarlo in una struttura ricettiva con guadagni maggiori. È andata meglio a una donna di 75 anni sfrattata dall’appartamento in cui è da cinquant’anni. "Alla fine i proprietari - racconta Mazzoni - si sono convinti a non sfrattarla".

Gli appartamenti in affitto sono ormai un miraggio, sempre meno e a prezzi sempre più alti. I proprietari allo scadere del contratto agevolato (tre anni più due), passano alla formula del quattro più quattro col quale si può chiedere un affitto molto più alto, oppure trasformano tutto in ricettivo. "In provincia - prosegue il segretario del Sunia - il 20% circa delle abitazioni risulta sfitto, ci sono le secondo case al mare, è vero, ma nell’entroterra il mare non c’è e il dato non cambia. Significa che c’è chi affitta in nero. Bisognerebbe effettuare controlli incrociati sulle utenze. Si ripete spesso che molti non affittano per paura di non riuscire a mandare via gli inquilini, ma non è più così, il Governo Conte I’ha modificato le norme e velocizzato i tempi degli sfratti che, qui da noi, avvengono mediamente in cinque, sei mesi. Ne abbiamo ottenuto uno in tre e mezzo da pochissimo". Drammatica anche la situazione delle case popolari, oltre 270 sono sfitte perché, una volta liberate, non ci sono i soldi per fare i lavori prima di darle a nuovi inquilini. "La politica - conclude Mazzoni - deve introdurre incentivi per promuovere gli affitti e, nei piani regolatori, limiti alla trasformazione degli immobili in ricettivo".

Annamaria Corrado