Boom dei furti in abitazione: + 15%. Il prefetto: "Serve sforzo ulteriore"

In provincia di Ravenna nel 2023 calano i reati denunciati (-3%) ma aumentano i furti (+3%) e in particolare quelli nelle abitazioni (+15%) mentre diminuiscono in maniera sostanziosa (-20,7%) le rapine; e le bande spesso provengono da territori limitrofi come l’imolese, il riminese e il ferrarese. Più rassicurante la situazione a Cervia dove i furti in abitazione sono diminuiti del 36%. I dati sono stati resi noti dal prefetto di Ravenna Castrese De Rosa nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di ieri per un bilancio dell’attività svolta nel corso del 2023 dalla Prefettura e dalle forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e Guardia Costiera/Capitaneria di Porto. "Chiederò uno sforzo ulteriore su questo fronte alle forze di Polizia – ha affermato il prefetto De Rosa – alle quali va comunque il mio ringraziamento per gli importanti risultati ottenuti in questo anno". È stato un 2023 complicato, ha sottolineato il Prefetto di Ravenna, "perché la provincia di Ravenna è stata devastata da ben due alluvioni che hanno messo in ginocchio famiglie e imprese. Ma ancora una volta i cittadini ravennati hanno dimostrato grande capacità di reazione ed esaltato un sistema diffuso di solidarietà. Sono sicuro che il generale Figliuolo farà tutto il possibile affinché, se vi sono i fondi, tutti vengano indennizzati". Intensa l’attività di Polizia e Carabinieri. Il vicario del questore, Paola Liaci, ha ricordato come nel corso del 2023 siano arrivate al 112 oltre 74mila chiamate, in crescita del 36% sul 2022 e siano stati effettuati 4.4.62 interventi a cui si aggiungono 300 posti di controllo che hanno verificato 41mila soggetti e 12mila veicoli. Intensa l’attività della squadra mobile specie nel settore del contrasto agli stupefacenti con il sequestro, tra gli altri, di 5 kg di eroina e 15 kg di cocaina. Sul fronte della violenza di genere contro le donne sono stati 164 casi da codice rosso e oltre 250 reati "sentinella"; in totale sono state emesse 22 misure interdittive e un braccialetto elettronico a carico di uomini violenti. Da parte loro i Carabinieri, come ha sottolineato il comandante provinciale di Ravenna Andrea Lachi, articolati in 40 presìdi sul territorio, hanno messo in campo 26mila pattuglie che troppo spesso, ha sottolineato il comandante, devono fare i conti con la litigiosità delle persone "perdendo molto tempo che potrebbe essere dedicato a contrastare i fenomeni criminali suo territorio". Molta attenzione anche alle truffe agli anziani, un reato sempre più frequente. Da parte sua la Guardia di Finanza, come ha sottolineato il comandante provinciale Leonardo Brandano, presta molta attenzione al controllo della spesa pubblica e, in particolare, dei fondi derivanti dal Pnrr, senza trascurare i reati societari e le frodi fiscali. Sul fronte antimafia il Gruppo Interforze della Prefettura ha svolto 147 istruttorie e alcune situazioni sono "attenzionate" e potrebbero portare a sviluppi sul fronte delle interdittive antimafia e, come ha detto Castrese De Rosa, 5 situazioni sono sotto esame. Infine in tema di violazione del Codice della Strada sono state ritirate complessivamente 1078 patenti: 702 per guida in stato di ebrezza, 21 per uso di stupefacenti, 16 per eccesso di velocità e 339 per altre violazioni (divieto di sorpasso, circolazione contromano e uso del cellulare durante la guida). A margine della conferenza stampa sono stati sottoscritti con i sindaci di Alfonsine Riccardo Graziani e Massa Lombarda Daniele Bassi due Protocolli d’Intesa per "Scuole Sicure" 2023/2024, che prevedono contributi del Ministero dell’Interno per circa 25 mila euro complessivi da utilizzare per iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Giorgio Costa