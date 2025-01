Boom di visitatori nei mercati: "Piazza Costa come a Ferragosto"

Soddisfazione in casa Fiva Ascom e Anva Confesercenti Cervia per la "grande partecipazione di cervesi e turisti negli ultimi mercati in Piazza Andrea Costa (foto). A partire dal mercato di Santo Stefano, come negli anni passati, la piazza ha registrato una eccezionale partecipazione tanto da sembrare di essere a Ferragosto".

Le associazioni ricordano che "il mercato di Cervia è uno dei più quotati e apprezzati per la particolare sistemazione, in una piazza con adeguati spazi per gli operatori e per i clienti e un valido assortimento di merci dall’altra. Il mercato è un forte spazio di aggregazione dove le persone possono passeggiare in tranquillità e fare incontri. Attorno al mercato ci sono negozi, pubblici esercizi e ristoranti che integrano l’offerta commerciale. In estate, addirittura, ci sono località che organizzano dei pullman per venire a visitare il nostro mercato".

Tante persone scelgono di trascorrere il Natale in famiglia e poi da Santo Stefano fino alla Befana vengono a Cervia. "Ci sono tanti che hanno la casa e ne approfittano per passare le feste a Cervia, altri che vengono per trovare un appartamento in affitto per l’estate, altri semplicemente per venire a passeggiare o fare acquisti".

Secondo le associazioni, quindi, il periodo che va da Santo Stefano sino all’Epifania è uno di quelli da promuovere perché sicuramente può dare un ottimo ritorno economico e promozionale alla località, che attrae turisti in estate ma anche in inverno, come dimostrato dalla recente affluenza.