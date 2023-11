Boom di contravvenzioni, in nove mesi 58.540 multe: il Comune ha incassato cinque milioni di euro

Ravenna, 1 novembre 2023 – Gli automobilisti non rispettano il codice della strada e le infrazioni aumentano. Lo confermano i dati delle multe messe a segno dalla polizia locale da gennaio al 30 settembre di quest’anno confrontati con quelli dello stesso periodo del 2022.

Contravvenzioni in aumento Incassati dal Comune più di cinque milioni di euro

Segno più ovunque, che si tratti di superare i varchi di Sirio senza permesso o di passare col rosso al semaforo. L’unica diminuzione si registra nelle sanzioni da velocar (gli autovelox fissi), passate dalle 41.377 dei primi nove mesi 2022, per un totale di 3 milioni 515.630 euro, alle 38.859 dei primi nove mesi del 2023, corrispondenti a 3milioni 215.990 euro.

"Le sanzioni dovute ai controlli degli autovelox fissi – assicura il vicesindaco Eugenio Fusignani, con delega alla polizia locale – tendono a calare, è fisiologico, perché dopo un po’ gli automobilisti si abituano, imparano a conoscerli e rispettano i limiti. In via Bellucci e a Mezzano ne sono stati installati due nuovi, mi aspetto che questo comporti un’impennata di sanzioni da qui alla fine dell’anno, poi i numeri scenderanno".

Sul versante degli autovelox, le multe sono aumentate dell’1,14%, passando dalle 986 del 2022 (sempre fino a settembre) con un incasso di 61.858 euro, alle 1.160 di quest’anno che hanno comportato un incasso di 70.463 euro.

Non accennano a calare neanche le sanzioni di chi oltrepassa i varchi di Sirio, le telecamere che ‘proteggono’ il centro storico dagli accessi senza autorizzazione. Nel 2022 erano state 11.443 (971.183 euro), quest’anno sono diventate 15.039 (1 milione 252.387 euro), con un aumento dell’1,29%. Un incremento dell’1,10% anche per le multe dovute a una gravissima e pericolosissima infrazione, quella di chi passa col rosso al semaforo.

Sirio Red infatti nel 2022 aveva rilevato 3.127 infrazioni, per un totale di oltre 550.738 euro, diventate 3.482 quest’anno (+1,10%) per un totale di oltre 602.906 euro. In totale quest’anno, finora, ci sono state 58.540 infrazioni per oltre 5milioni 141.747 euro, nel 2022 erano state 56.933(5milioni 099.409 euro). Significativo anche il dato sulle patenti: da inizio anno ne sono state ritirate 178 solo dalla polizia locale.

"Purtroppo – spiega Fusignani – siamo una delle province con il maggior numero di incidentalità stradale. I motivi sono diversi, abbiamo, ad esempio, strade statali importanti, come la Romea Dir o l’Adriatica. Tra le cause principali degli incidenti c’è la velocità e dobbiamo contrastare il fenomeno con tutti gli strumenti a disposizione".

Dalle diverse località, sottolinea, arrivano richieste di aumentare i controlli e di installare velox.

"Stiamo anche valutando – conclude – di utilizzare nelle postazioni fisse degli autovelox strumentazioni che consentano di individuare i comportamenti imprudenti in auto, come l’uso del cellulare. C’è un impegno fortissimo da parte nostra nei confronti della sicurezza stradale. Bisogna utilizzare tutti gli strumenti e sono fondamentali prevenzione, campagne educative soprattutto nei confronti dei più giovani e anche campagne informative d’impatto".