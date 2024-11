Boom per ’Faenza in un bicchiere’. Superati i 1.500 visitatori

Grande successo di pubblico per ‘Faenza in un bicchiere’, la manifestazione legata al tema dell’enogastronomia. Rimandata per il maltempo, sabato 26 ottobre, i loggiati di piazza del Popolo hanno fatto da cornice a oltre venti cantine del territorio romagnolo che hanno portato nei calici del pubblico, stimato in almeno 1.500 visitatori, le loro eccellenze vitivinicole abbinate a piccole degustazioni. Sono stati quasi 4mila i ticket consegnati agli artigiani del vino della Romagna mentre un migliaio i pacchetti venduti regalando un bel colpo d’occhio del cuore di Faenza, trasformatosi, per una sera, in una cantina a cielo aperto.

Molto interesse anche per lo stand dedicato all’Albana Déi, concorso che ogni anno mette a confronto le migliori etichette di uno dei vitigni più rappresentativi del nostro territorio; ai visitatori è stato proposto un assaggio delle sette etichette della Romagna finaliste al concorso.

I visitatori della manifestazione, arrivata al suo secondo appuntamento, organizzata dal Consorzio Faenza C’entro, che non hanno quindi voluto mancare a un appuntamento che sempre di più si sta consolidando facendosi apprezzare dal pubblico e non solo faentino.

"Un risultato – spiegano gli organizzatori – che evidenzia la ricchezza del territorio nel quale producono i nostri artigiani vignaioli e che ci porta a sottolineare la bontà dell’idea che intendiamo mantenere anche nei prossimi anni arricchendola con nuove iniziative".