Borgo Faina, quartiere dimenticato Mancano scuole, negozi e servizi

Borgo Faina è un quartiere della periferia meridionale di Ravenna nato lungo la via Dismano che trae il proprio nome in ricordo dell’oste Babini, detto Faina, che gestiva un’attività in zona all’ inizio del novecento. Il borgo è principalmente residenziale e la mancanza di scuole, supermercati, centri sportivi di base, edifici di culto (per fare qualche sempio), costringe gli abitanti ad utilizzare l’automobile per muoversi in sicurezza, data la carente situazione delle strade che collegano il quartiere alla città, tutte prive di pista ciclabile, e la mancanza di trasporto pubblico poichè il quartiere è attraversato solamente da corriere di linea extraurbane.

La via Dismano, ossia la Strada Statale 71, è stretta e pericolosa. Il traffico è elevato (così come spesso la velocità delle auto), e si registra la mancanza di illuminazione. Oltre a ciò, se si vuole arrivare alla zona Ponte Nuovo, occorre attraversare la tangenziale dall’incrocio semaforico a raso. Un’alternativa circa a metà percorso sarebbe voltare nella sterrata via Vangaticcio, che permette di raggiungere la zona Madonna dell’albero, ma occorre comunque percorrere due chilometri di strada statale prima del bivio. Stretta ma meno trafficata è la via Fosso ghiaia, ossia il lungo rettilineo che porta all’omonimo borgo, zona comunque piuttosto carente di servizi. Visto l’ampio spazio a disposizione Borgo Faina è stato nel tempo (un ipotetico) terreno fertile per importanti progetti che avrebbero cambiato nel bene o nel male la borgata ma, per diversi motivi, non sono mai stati realizzati. In particolare il primo in ordine di tempo risale agli anni 60, quando si voleva sviluppare l’aeroporto Gastone Novelli per voli civili di linea.

Dopo i primi lavori all’aviosuperficie nel 1967-1968 erano partiti i primi voli sperimentali verso Monaco di Baviera ma altri ne erano stati programmati. Poi avverse difficoltà non hanno mai fatto spiccare il volo all’aeroporto ravennate, oggi sede di scuola di volo, paracadutismo e base per voli privati. Più recente, del 2009, è stata l’idea di realizzare un autodromo di nuova generazione polifunzionale con spazi espositivi coperti fieristici e museali e per grandi eventi culturali e musicali. Neanche a dirlo, l’autodromo non è mai stato realizzato. Nel frattempo gare di velocità vengono svolte nel circuito per autocross lungo poco più di un chilometro aperto nel 2017 ma, nell’attesa di ulteriori progetti faraonici, la speranza è che Borgo Faina possa godere di maggiori attenzioni da parte dell’amministrazione comunale.

Marco Beneventi