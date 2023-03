Borgo Montone vuole il medico Pioggia di firme in Comune "Ci sono già tremila abitanti"

Borgo Montone reclama il medico di medicina generale e, con ogni probabilità, vedrà soddisfatta la richiesta. Oggi, alle 17, si riunisce la Commissione consiliare 2 "Servizi sociali, volontariato, case, sanità, immigrazione", presieduta dal consigliere Idio Baldrati. All’ordine del giorno l’esame della proposta di petizione "Richiesta per avere medico di medicina generale per tutti i cittadini di Borgo Montone". Il documento, che ha raccolto quasi 400 forme, verrà illustrato dal primo firmatario e presidente del Comitato cittadino della località, Ottaviano Rossi. "Siamo consapevoli delle difficoltà che sta incontrando la sanità italiana tra carenze di medici e tagli alla sanità, ma non possiamo non far presenti le esigenze di Borgo Montone" dice Rossi. La località conta su 1740 abitanti che arrivano a circa 3mila se contiamo anche le famiglie che abitano nelle aree agricole confinanti. Inoltre, l’area è in espansione, con la costruzione di nuove abitazioni che faranno aumentare la popolazione.

"Per almeno il 50% di questi abitanti parliamo di persone anziane – aggiunge il primo firmatario – e dobbiamo anche considerare che a Borgo Montone esistono tre Case di riposo e la struttura Villa Adalgisa. La necessità del medico di medicina generale è fuori discussione. Attualmente, per un qualunque problema sanitario, i concittadini devono ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, perché anche la Guardia medica ha i suoi problemi. Ma non possiamo lasciare un anziano su una barella per ore e ore". "Per questi motivi – aggiunge – abbiamo raccolto quasi 400 firme, per dare forza a una richiesta legittima che si scontra con i problemi attuali della sanità. Ma dobbiamo farci carico delle problematiche di una popolazione sempre più anziana". Le risposte che il sindaco de Pascale e Roberta Mazzoni, direttore del distretto sanitario ravennate dell’Ausl Romagna, dovrebbero essere abbastanza positive per Borgo Montone. L’obiettivo è quello di dotare la località di un medico di medicina generale. Per de Pascale e Mazzoni ormai è una corsa continua a trovare soluzioni ogni qualvolta va pensione o abbandona un medico di base, i presupposti per un esito positivo della richiesta ci sono tutti.