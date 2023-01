Borgo San Rocco, la filiale chiude I cittadini raccolgono le firme

Chiude l’agenzia numero 1 di Bper, nel Borgo San Rocco, nata ai tempi della Banca Popolare di Ravenna e oggi al centro di una riorganizzazione generale delle presenze territoriali dell’istituto di credito, nel frattempo cresciuto di dimensioni. Da marzo la sede di via Castel San Pietro 28 – e con essa lo sportello bancomat – chiuderà i battenti e per i clienti della zona resterà a disposizione la filiale di Via Bassano del Grappa. La distanza è breve ma non irrilevante, dal momento che sono poco più di 800 metri.

La notizia ha creato preoccupazione nel borgo, al punto che per iniziativa di alcuni esercenti è stata lanciata una petizione dal titolo ‘No alla chiusura della banca. No alla morte del Borgo San Rocco. "Ogni attività che chiude, qui nel borgo, rappresenta un impoverimento per tutta la zona. In questo caso stiamo parlando di un’agenzia storica, alla quale sono legate anche persone che oggi sono anziane e che avranno difficoltà a spostarsi in un’altra sede" spiega Marica Fiammenghi dell’omonima ferramenta.

"La petizione – aggiunge – sta andando molto bene. In poco tempo abbiamo raccolto 250 adesioni e ancora ci mancano i fogli da sottoscrivere che hanno altri commercianti" aggiunge. "In questi anni abbiamo visto chiudere diversi negozi, ma nell’ultimo periodo c’è stato un rilancio del borgo" aggiunge Paola Marchi del Bar San Rocco. Ci sono le vetrine di una nuova parrucchiera, di un negozio vende prodotti alimentari tirolesi, quindi Masini Color e un Frutta e verdura. "Perdere una banca – dice ancora Paola Marchi – significa dover rinunciare anche al movimento di persone che un istituto di credito crea".

Martedì sarà un giorno importante per il borgo. I commercianti incontreranno, infatti, i funzionari di Bper per capire quante possibilità ci sono di un ripensamento.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, sarà il consiglio comunale ad occuparsi della questione. Maria Cristina Gottarelli, consigliera comunale del Partito democratico, ha infatti presentato un question time dal titolo ‘Salvaguardiamo la vitalità del Borgo San Rocco’. "Per la tipologia dei servizi erogati e per la tipologia di dove è ubicata la filiale in prossimità della parrocchia di San Rocco – scrive Gottarelli - la banca è sempre stata un luogo d’incontro centrale per tutto il quartiere che, oltre al servizio peculiare che eroga, è punto d’ incontro dei cittadini". Se ciò dovesse accadere "comporterebbe non solo un disservizio per i correntisti, commercianti e non, ma verrebbe a mancare un elemento essenziale della vitalità del borgo". In premessa, il question time spiega che "per incentivare il non spopolamento dei piccoli borghi occorre cercare di salvaguardare il livello dei servizi alla persona ed alla comunità. La qualità dei servizi occupa per i futuri residenti e per quelli che già risiedono quel quid che rende il quartiere vivibile e fruibile".

L’esponente Pd chiede al sindaco e alla giunta di poter ricevere informazioni "più sicure e dettagliate riguardo alla prossima cessata attività" e "una presa in carico al fine di salvaguardare il servizio e la sede dei lavoratori".

lo. tazz.