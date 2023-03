Borgomarina, bando per il Mercato del pesce

La giunta cervese ha dato il via libera per la realizzazione di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione del Mercato del Pesce nel Borgomarina ai fini della sua valorizzazione. Il Mercato del pesce, di proprietà comunale; attualmente è in concessione alla Cooperativa Pescatori ’Penso Luigi’ fino al 30 aprile 2023, data di scadenza del contratto. Con l’approssimarsi della scadenza contrattuale è perciò necessario realizzare una procedura ad evidenza pubblica per la concessione dello spazio dato che si tratta di un bene di particolare valore dal punto di vista della rappresentatività delle tradizioni storiche del territorio di Cervia. Per questa ragione pertanto il progetto che sarà richiesto nel bando sarà non solo di gestione ma anche di valorizzazione dell’area data la sua vocazione turistica e culturale. La giunta ha previsto che il canone di concessione annuale sia limitato ai 1.000 euro dato che quanto le attività da svolgere, seppur parzialmente di carattere commerciale, risultano di difficile sostenibilità economica, considerando il progetto nel suo complesso che resta quello legato alla promozione della tradizione marinara della città.

La durata della concessione tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. Nel bando sarà quindi previsto che i futuri gestori, tra le varie attività, garantiscano spazi idonei ai pescatori per la vendita diretta del pescato, realizzino un mercato principalmente volto alla valorizzazione dei prodotti ittici, con la possibilità di vendita di altri prodotti alimentari e altri prodotti purché strettamente legati al territorio di Cervia. Dal punto di vista della valorizzazione della tradizione marinara andranno realizzati eventi, manifestazioni, rassegne e incontri volti alla tutela del patrimonio culturale legato al mare - integrando la normale attività di vendita con iniziative volte alla conoscenza non solo del prodotto, ma anche degli aspetti tipici ed identitari della piccola pesca e della mitilicoltura locale. Il mercato e le rassegne come sopra evidenziati devono essere realizzati con la più ampia partecipazione delle realtà associative, culturali e di promozione turistica del territorio cervese.

All’interno dello spazio non sarà invece possibile realizzare attività di somministrazione alimenti e bevande se non in caso di particolari eventi di promozione dei prodotti ittici e in ogni caso non come spazio accessorio ad altre attività economiche limitrofe. In conformità con le proprie caratteristiche di spazio aperto ai lati, l’immobile deve essere utilizzato per il più ampio tempo possibile, sia durante l’arco della giornata, che in termini di mesi durante l’anno e, in particolare, dovrà essere garantito l’utilizzo dello spazio all’interno in occasione delle ricorrenze identitarie di Cervia come tra le quali lo ‘Sposalizio del Mare’, la ‘Sagra della Cozza’ e‘Sapore di Sale’.

Ilaria Bedeschi