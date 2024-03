Borgonovo e il suo libro sul fascismo

Alle 19.30 di stasera, al Salone dei Mosaici di via IX Febbraio 1, l’associazione culturale ’Tessere del 900’ organizza la presentazione del libro di Francesco Borgonovo ’Fascismo infinito’. Borgonovo, laureato in filosofia, è vicedirettore del quotidiano La Verità, scrive su Panorama e il Primato Nazionale, conduce sull’emittente Giornale Radio il programma ZTL. Afferma "che il fascismo non esiste. Eppure sembra non finire mai".

Dopo la conferenza ci sarà una cena con l’autore al costo di 30 euro su prenotazione. Per Info e prenotazioni scrivere a info@tesseredel900.it.