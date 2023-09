Borgorosso Football Club, il revival Sabato il cult movie allo stadio

Il cineclub Italo Zingarelli ha in programma una settimana ricca di appuntamenti per celebrare i 50 anni del film commedia italiano Presidente del Borgorosso Football Club, uscito nel 1970 e diretto da Luigi Filippo d’Amico con Alberto Sordi. Le riprese danno ampio risalto allo stadio Muccinelli di Lugo, luogo nel quale verrà proiettata in maxi schermo la celebre pellicola che ha portato la Romagna sullo schermo nazionale e ancora oggi riscuote altissimi ascolti. La pellicola racconta che alla morte del padre, un impiegato del Vaticano eredita la squadra di calcio di un fittizio paese in Romagna e una redditizia azienda vinicola. Nonostante il calcio non sia la sua passione, inizierà ad appassionarsi allo sport e e diventerà il presidente e allenatore della squadra.

L’appuntamento è per sabato alle ore 20.30 presso lo Stadio Muccinelli di Lugo, dove verranno intervistati alcuni degli attori del film, che vide la partecipazione di molti cittadini lughesi. Alle ore 21 ci sarà quindi la proiezione del film nel contesto del torneo internazionale di calcio giovanile di Lugo 1982, con la presenza di squadre dal territorio così come da Francia, Scozia e Ungheria. A corollario delle celebrazioni un’importante mostra fotografica che verrà inaugurata oggi alle ore 18 presso l’Hotel Ala d’Oro in Via Matteotti 56. Sono stati ritrovati infatti scatti inediti che saranno i protagonisti dell’esposizione ad ingresso libero e visitabile fino a domenica 24 settembre. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Lugo e della Regione Emilia-Romagna. Info su www.lugomusicfestival.org e al 346.311 6714.