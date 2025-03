Borgwarner Morse System Italy. Incentivi all’uscita per 39 dipendenti

L’incontro tra i sindacati, le Rsu e l’azienda, che si è svolto ieri ad Arcore, presso la sede principale della Borgwarner Morse System Italy, ha portato a qualche risultato positivo. Si tratta della vertenza per il licenziamento collettivo nei confronti dei 39 dipendenti, 27 dei quali operanti a Imola e residenti anche nel lughese. Le procedure di cessazione del contratto andranno avanti, ma verranno corrisposti incentivi all’uscita volontaria in caso di non opposizione al licenziamento. I dettagli verranno spiegati ai diretti interessati nelle assemblee, una ad Arcore e una a Imola, che si terranno il prossimo 25 marzo.

La storia della sede imolese ha quasi del paradossale. Doveva essere la best company, quella da vendere, perché appetibile sul mercato, e che avrebbe preservato i posti di lavoro di chi vi aveva investito le proprie speranze di vita, almeno lavorativa. Nell’aprile dello scorso anno la Borgwarner System Lugo, che non navigava certo in buone acque, aveva venduto un suo ramo d’azienda alla Borgwarner Morse System Italy, con sede produttiva ad Arcore (Monza-Brianza), ma che aveva aperto a Imola un centro di ricerca e sviluppo dove avevano trovato impiego in 27, tra tecnici e ingegneri. A loro era stato prospettato un futuro roseo, che prevedeva anche un aumento di stipendio. Settanta erano invece i dipendenti rimasti ancorati alla BorgWarner System Lugo che, privata del suo fiore all’occhiello, vedeva fosco il proprio futuro. È notizia di due settimane fa che Ibla Capital, attraverso il fondo Ibla Industries II, ha rilevato dall’americana Borgwarner il 100% di Borgwarner Systems Lugo e si è in attesa che venga presentato il piano industriale per il rilancio dell’azienda, che ha sempre prodotto caricabatterie per veicoli industriali e convertitori. Il ramo che si è staccato era destinato all’attività di ricerca e sviluppo delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Un mercato che ha registrato una forte contrazione nel crso dell’ultimo anno, da qui la decisione della casa madre americana di dismettere i poli di ricerca di Arcore ed Imola, con un annuncio diramato lo scorso 12 febbraio. I sindacati hanno così impugnato la decisione, chiedendo e ottenendo l’incontro con la dirigenza, nella speranza di trovare un punto di accordo.

Matteo Bondi