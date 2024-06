’Born to smile’ l’evento solidale

Grande soddisfazione per l’evento ’Born to smile 2024’, tenutosi domenica scorsa. Una giornata all’insegna della solidarietà organizzata dal neonato Motoclub Born to Dream e dedicata a bambini e ragazzi disabili della cooperativa San Vitale e di alcune famiglie del territorio. I ragazzi hanno trascorso il pomeriggio divertendosi a bordo di un iconico pullman d’epoca, un OM Tigrotto del ’59, scortato da auto d’epoca e un piccolo corteo di moto e vespe. Nella piazza Dora Markus di marina di Ravenna sono stati accolti da canzoni tipiche romagnole e dai balli della scuola ’Alla Casadei’ di Monia e Bruno Malpassi. Dopo l’esibizione era prevista un’uscita in barca a vela con l’associazione All Sailing 2.0, rimandata per le condizioni meteo marine avverse. La giornata si è invece conclusa con un buffet offerto dal chiosco di piadina ’Dante piadina’ sul lungomare di Lido di Dante.

Una domenica insolita che ha regalato molti sorrisi ai partecipanti. "La gioia di questi ragazzi è la benzina per il prossimo progetto. Siamo un Motoclub nato da qualche mese, organizzeremo tanti eventi a favore della comunità ravennate per metterci al servizio di chi ha bisogno, crediamo fortemente nel valore della solidarietà. Siamo grati a tutte le associazioni di volontariato e alle istituzioni che ci hanno supportato in questa esperienza. Sono sicuro che recupereremo presto anche il giro in barca con All Sailing 2.0" spiega Salvo Smecca, uno dei fondatori del Motoclub.