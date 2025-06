Born to Smile: motori, sorrisi e solidarietà. Una giornata di gioia per i giovani Anffas

È stata una giornata di pura gioia, con il rombo dei motori che ha fatto da sottofondo all’evento “Born to Smile 2’ Ediz.”, organizzato dal Moto Club Born To Dream. Protagonisti, quest’anno, sono stati i giovani dell’associazione Anffas di Ravenna, che hanno vissuto una giornata intensa ed emotiva, piena di curiosità e con il sorriso sempre acceso, sono stati accolti fin dal mattino presso la Basilica di Sant’ Apollinare in Classe da uno spettacolo mozzafiato con oltre 20 Ferrari fiammanti della scuderia Red Passion di Lugo, erano pronte ad accoglierli per un giro per il centro storico della città di Ravenna. Ogni ragazzo ha potuto salire a bordo di un bolide, seduto accanto a un pilota, vivendo il sogno rosso in prima persona.

Ma non erano sole le Ferrari a far vibrare il cuore dell’evento. Tantissimi motociclisti hanno risposto all’appello, portando con sé il colore, l’energia e il calore delle loro due ruote. Moto cromate, caschi personalizzati e una presenza massiccia delle realtà motociclistiche del territorio hanno creato un’atmosfera festosa e coinvolgente. Dopo una sfilata nel centro città, il corteo ha puntato verso il mare, con destinazione finale piazza Dora Markus.

Ad accoglierli all’interno della piazza, gli applausi dei presenti e la storica scuola di ballo Malpassi, con balli e musiche all’aperto e la coreografia colorata delle auto e moto.