Borsa di studio per l’accademia dell’attore

Il Consorzio Romagna ha consegnato a Erika Leonelli una borsa di studio istituita in memoria del marito Ivano Marescotti, il noto attore ravennate scomparso lo scorso marzo. La borsa è equivalente alla quota di iscrizione all’accademia e permetterà a un giovane aspirante attore di partecipare alle lezioni dell’anno 2023-24. Verrà assegnata dalla commissione esaminatrice tra i candidati a frequentare l’accademia selezionando il vincitore in base a criteri di valore, provenienza territoriale e reddito. "Sono molto onorata e grata a Romagna Iniziative per questo gesto", ha commentato Erika Leonelli che ha riorganizzato la scuola mantenendo vivo lo spirito di Marescotti. Le lezioni avranno luogo nell’ex convento di Bagnacavallo dall’11 novembre per 270 ore. A conclusione dell’anno accademico, gli allievi andranno in scena con uno spettacolo teatrale e cinematografico.