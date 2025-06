Borse di studio. Come fare domanda

Per premiare e valorizzare gli studenti e le studentesse cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina, la Giunta ha confermato le “Borse di studio in memoria di Gino Pilandri”, insigne storico e primo sindaco di Cervia del Dopoguerra. La domanda deve riguardare una sola tipologia di borsa di studio. La domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 31 agosto. L’accesso può essere fatto dal sito del Comune nella pagina dedicata alla candidatura: Home/Servizi/Educazione e formazione/Candidatura per la borsa di studio Gino Pilandri.