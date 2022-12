Borse di studio per 3500 euro a sette studenti universitari

È stata consegnata a sette studenti universitari cervesi la 14ª borsa di studio dedicata alla memoria di Francesca Fontana, alla quale è anche dedicata l’omonima associazione di promozione sociale. L’importante momento, al termine della Santa Messa alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano nel giorno di Santo Stefano, ha visto la presenza di autorità civili e religiose, della mamma di Francesca, dei familiari e dei giovanissimi studenti universitari e le loro famiglie che sono stati premiati: Mattia Bissi, Alessia Giovanardi, Giulia Golesano, Giulia Labiunda, Simone Pizzino, Caterina Riceputi e Chiara Sovera Marazzi. La borsa di studio fu istituita dalla parrocchia di Pisignano nel 2009 e gode del patrocinio del comune di Cervia da 12 anni. L’iniziativa anche è stata sostenuta dall’imprenditrice cervese Paola Pirini, con 500 euro, cui si è aggiunta la donazione di mille euro di Licia e Monia, in ricordo dei loro genitori e soci fondatori e sostenitori dell’associazione, Pino Quercioli e Verdiana Andraghetti. Per cui quest’anno sono state consegnate 7 borse di studio per un totale di 3.500 euro.

"La borsa di studio in memoria di Francesca Fontana rappresenta uno dei valori fondamentali della nostra vita associativa ed è uno dei capisaldi del nostro statuto. L’impegno è quello di continuare a mantenere viva la memoria di “Francesca” e questo progetto in favore dei giovani universitari iscritti al primo anno, rappresenta un valore molto importante, per aiutarli nello studio e gratificarli dei loro sacrifici e perché rappresenta il futuro delle nostre generazioni".