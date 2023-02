"Boschetto Lucus, nessun abbandono. Solo 40 piante secche su 460"

La vicenda relativa al bosco di città ‘Lucus’, portata all’attenzione da Anna Baraldi, membro della consulta di Lugo Centro, durante una delle ultime riunioni della zona Ovest, ha provocato le reazioni dell’amministrazione. La consigliera, durante il suo intervento, ha lamentato lo stato di incuria in cui versano i "giovani alberi" piantumati nell’area a fianco dell’ala nuova del cimitero, che in realtà – spiega – "sono piccole piantine, troppo piccole per affrontare le condizioni climatiche che si sono e si stanno verificando, tant’è che diverse di loro si sono ormai seccate". Una condizione che, assicurano dall’amministrazione, è stata monitorata correttamente dall’Area Servizi al Territorio che, nella seconda metà di dicembre, ha effettuato un sopralluogo. Nessuna incuria e nessuno abbandono, quindi. "Dall’ultimo sopralluogo fatto dai tecnici poco prima di Natale – spiegano dall’amministrazione – è emerso che si sono seccate solo una quarantina di piante sulle 460 piantumate. Un dato ritenuto molto buono visto che in questo tipo di forestazioni è sempre prevista una fisiologica quota di piante che non attecchiscono".

A essere tenuto sotto controllo è anche l’impianto di irrigazione di cui il terreno di 3.500 metri quadrati sul quale ‘Lucus’ si estende è stato dotato. "L’impianto di irrigazione preleva l’acqua da un pozzo e non dalla rete dell’acquedotto per non pesare sui consumi idrici – sottolinea l’amministrazione – ed è stato normalmente in funzione da marzo a ottobre e oggetto di circa due controlli al mese. In questo periodo sono stati eseguiti due interventi di manutenzione per piccoli guasti". Infine gli sfalci. Il terreno al momento dell’inaugurazione era del tutto privo di erbacce che ora invece sono cresciute al punto da invadere, in alcuni casi, lo spazio circondato dalle protezioni poste a tutela delle piantine fino a prenderne il sopravvento. "Da quando Lucus è stato inaugurato il 21 marzo scorso sono stati eseguiti tre sfalci generali – il 24 maggio, il 28 giugno e il 20 luglio- e uno sfalcio puntuale in autunno – spiega la nota. "Il prossimo sarà eseguito in primavera. Per avere un termine di confronto basti sapere che nei parchi vengono eseguiti sei sfalci generali in un anno".

Infine, le rassicurazioni dell’assessora all’ambiente, Maria Pia Galletti (nella foto) che ha identificato le 460 piante di ‘Lucus’ come una tappa importante per raggiungere il suo obiettivo di mandato, vale a dire la piantumazione di 1000 alberi. "Vorrei rassicurare i cittadini sul fatto che è tutto ben gestito e il boschetto è seguito dall’Amministrazione – spiega l’assessora –. I risultati si vedranno con il tempo che in questo genere di interventi è necessariamente lungo anche se ormai viviamo nell’era della velocità assoluta. Per cui mi sento di dire con grande tranquillità che i 16.000 euro investiti nella realizzazione di ‘Lucus’ sono stati ben spesi".

m.s.