"Boschi negli alvei fluviali, a rischio la sicurezza idrogeologica della Bassa Romagna"

"Una occasione persa per la sicurezza del territorio". E’ così che il gruppo consiliare Alternativa Bassa Romagna di Bagnacavallo considera la decisione della Regione Emilia-Romagna "di non rivedere l’assetto delle aree protette (SIC e ZPS)". E rincara la dose definendolo un "grave errore strategico che mette a rischio la sicurezza idrogeologica, svaluta il patrimonio immobiliare e scoraggia nuovi investimenti. Un territorio già fortemente colpito dalle alluvioni del maggio 2023 e del settembre 2024 come quello attraversato dai fiumi Santerno, Senio e Lamone avrebbe meritato un’attenzione ben diversa – precisano i rappresentanti del gruppo. "La scelta della Regione di mantenere le attuali aree boschive all’interno degli alvei fluviali appare miope e dannosa. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del Presidente De Pascale, della Sottosegretaria Rontini e della Presidente della Provincia Palli, anche in occasione del Consiglio dell’Unione aperto al pubblico, ci ritroviamo di fronte all’ennesima promessa disattesa – sottolineano. "È evidente la mancanza di una reale volontà di mettere in sicurezza il territorio. Le amministrazioni continuano a chiedere fondi senza proporre progetti concreti, né fornire rendicontazioni trasparenti. Intanto - continuano - sotto gli occhi di tutti, assistiamo al degrado di strade, monumenti, aree verdi e a una crescente insicurezza urbana".