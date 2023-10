Bosco di Punte Alberete. Dove osano le aquile

Le aquile sono tornate a osare anche a Punte Alberete: si tratta di due aquile anatraie maggiori, che hanno passato l’ultima parte dello scorso inverno, tra febbraio e marzo, nella foresta allagata che si estende fra il corso del Lamone e la pineta di San Vitale. Come hanno spiegato dal Parco regionale del Delta del Po, non erano una coppia ma un esemplare adulto e uno più giovane. La specie, riconoscibile per le fasce bianche sulle ali e per la testa di una tonalità bruna più intensa di quella del resto del corpo, era già una frequentatrice del Parco del Delta del Po, ma non si era mai spinta fino a Punte Alberete, habitat fino a qualche anno poco attrattivo.

Non si tratta dell’unica specie che per la prima volta ha fatto visita nella foresta allagata: nella primavera di quest’anno hanno nidificato due o tre coppie di moretta tabaccata (un’anatide dal caratteristico colore rosso accesso), mentre fra i canneti sono tornate a deporre dei nidi le cannaiole verdognole, passeriformi dalle dimensioni minuscole ma estremamente affascinanti. "Specie che erano assenti da diversi anni", evidenzia il direttore del Parco regionale del Delta del Po, Massimiliano Costa. I nuovi arrivi non si limitano ai volatili: "Quest’anno abbiamo ascoltato per la prima volta anche il rospo smeraldino, intento nel suo canto di riproduzione". Una specie il cui successo riproduttivo sarebbe importante, proprio perché animali fragili come gli anfibi sono uno dei termometri più affidabili per la qualità delle acque di un territorio. Punte Alberete, insomma, dopo la crisi di alcuni anni fa, che fece temere il peggio per molte specie lì presenti, sta ora risalendo la china. "Un miglioramento corroborato anche dal fatto che le rane verdi sono in aumento", prosegue Costa. Da registrare anche, nel mondo vegetale, il ritorno del giunco fiorito, del poligono anfibio – una pianta perenne dal caratteristico fiore rosa di grandi dimensioni – e del ranuncolo acquatico, dagli affascinanti fiori bianchi e gialli. "Si tratta di specie che sono probabilmente approdate qui con le acque che dal Po giungono al Lamone attraverso il Canale Napoleonico e il Cer – prosegue Costa – anche se per quanto riguarda il ranuncolo acquatico non possiamo escludere che i suoi semi, minuscoli e portati a lasciarsi trasportare dagli animali, abbiano fatto capolino a Punte Alberete proprio grazie agli uccelli. Lo sfalcio dei canneti ha anche fatto sì che sia aumentato il numero di orchidee palustri e di campanellini maggiori (riconoscibili per i fiori rivolti appunto verso il basso, ndr). Non abbiamo invece dubbi su come sia arrivata la ninfea bianca: dopo tre anni di tentativi siamo riusciti a reintrodurla con successo. Sono i primi risultati visibili di una gestione più attenta delle acque di Punte Alberete".

Filippo Donati