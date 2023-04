Bosco Lucus, nuovi alberi in arrivo

Nuovi interventi in vista per il ‘Bosco Lucus’, realizzato a fianco della parte nuova del cimitero di Lugo. Inaugurato poco più di un anno fa, con la messa a dimora di 460 "piccoli alberi", e ora divorato dalle erbacce, il bosco sarà implementato a breve dalla piantumazione di due doppi filari di aceri donati dal Lions club di Lugo, che andranno a creare il ‘Bosco della memoria’ dedicato alle vittime del Covid-19, progetto già maturato, in casa Lions, lo scorso anno, sulla scia di iniziative simili organizzate in altre parti di Italia. In carico al club saranno anche i lavori necessari per la piantumazione degli alberi e per la realizzazione dell’impianto di irrigazione, entrambi eseguiti da una ditta esterna idonea. Accanto all’intervento integrativo, che verrà effettuato accanto all’area del ‘Bosco Lucus’, in corrispondenza delle scritte novax realizzate durante la pandemia su uno dei muri che delimitano il cimitero, ne sarà svolto un altro di sostituzione dei "piccoli alberi" del Lucus che non ce l’hanno fatta a superare estate e inverno e si sono nel frattempo seccati.

"Sono stati spesi 16.000 euro per questo intervento – ha sottolinea Anna Baraldi, consigliera della Consulta di Lugo Centro che ha già avuto modo di osservare le evoluzioni del progetto. "I giovani alberi, per un 60% nel frattempo sono morti, divorati dalle erbacce. Per questo – ha sottolineato durante la riunione della Consulta della parte Ovest che comprende l’area del cimitero– vorrei spiegazioni in merito da parte dell’assessora all’Ambiente, Maria Pia Galletti". Il Lions club, aderendo al progetto regionale ‘Mettiamo le radici per il futuro’ ha procurato le nuove plantule con cui sostituire i piccoli alberi. Il bando, che ha l’obiettivo di trasformare la Regione nel "corridoio verde" d’Italia con la piantumazione entro il 2024 di 4 milioni e mezzo di alberi in più, mette a disposizione ogni anno varie tipologie di piante e siepi, in modo gratuito, a cittadini, associazioni, enti e imprese che ne fanno richiesta. Non è finita. L’intervento del Lions si strutturerà su una ulteriore fase relativa all’acquisizione, tramite lo stesso bando regionale, di cespugli destinati a un intervento di riqualificazione ambientale effettuato presso l’area di riequilibrio ecologico delle buche Gattelli. I costi relativi all’intero pacchetto di opere saranno supportato sempre dal club per un valore totale stimato pari a circa 7.000 euro. Gli oneri di manutenzione, misurati in 500 euro all’anno, resteranno in capo, invece, all’Amministrazione comunale. Ad essere imprecisate, al momento, sono le tempistiche con le quali i singoli interventi potranno essere eseguiti e che devono, ovviamente, seguire – trattandosi di verde – la stagionalità.

Monia Savioli