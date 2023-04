’Boston Marriage’ al Teatro Alighieri chiude La Stagione dei Teatri. Lo spettacolo vede in scena Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria e andrà in scena da questa sera a sabato 29, alle 21, e domenica 30 aprile, alle 15.30, al Teatro Alighieri di Ravenna. Lo spettacolo - testo di David Mamet, traduzione di Masolino D’Amico, regia di Giorgio Sangati - con Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria - parte dall’espressione ’Boston Marriage’ in uso nel New England a fine Ottocento per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini. Protagoniste di questo spettacolo sono infatti due dame - interpretate da due intense attrici della nostra scena, Maria Paiato e Mariangela Granelli - e il loro rapporto amoroso. Dopo la separazione, Anna ha trovato un uomo ricco che la mantiene e vorrebbe ora approfittare della protezione di lui per riprendere con sé Claire, appena arrivata in visita. Ma la riconquista si rivelerà molto più complicata del previsto, con colpi di scena rocamboleschi che coinvolgeranno anche la giovane cameriera, Ludovica D’Auria, ritmando l’opera e donandole un aspetto funambolico di farsa.

La compagnia incontrerà il pubblico sabato 29 aprile alle 18 al Teatro Alighieri. Interviene Laura Mariani, studiosa e docente dell’Università di Bologna.

In occasione di Boston Marriage giunge a compimento la collaborazione con il Centro Diego Fabbri che promuove un teatro accessibile e inclusivo. Grazie a Teatro No Limits la replica di domenica 30 aprile sarà audiodescritta per non vedenti e ipovedenti. Per informazioni centrodiegofabbri.it. Nelle serate del 27 e 28 aprile sarà inoltre disponibile il servizio In viaggio verso il teatro, che accompagna spettatori e spettatrici all’Alighieri (e ritorno). Informazioni e biglietti su ravennateatro.com.