Botanico, trionfo al reality. È il miglior cocktail bar: "Orgogliosi della vittoria"

Si beve a Faenza il miglior cocktail dell’Emilia Romagna. Questo è il verdetto arrivato dalla quarta edizione del reality show ‘Icooktail Bartending Competition’ (ideato da Expi srl e trasmesso da Teleromagna e da Europa TV) dove a trionfare è stato il Botanico, cocktail bar che ha avuto la meglio su altri 11 locali della regione. La squadra faentina era composta da Michael Limoni, bartender che ha preparato i cocktail durante la trasmissione, da Giacomo Ravaglia, da Matteo Quintabà e da Andrea Samorì. Il Botanico ha vinto una fornitura di ghiaccio sintetico e una targa celebrativa che troneggia in bella vista nel locale. "Siamo orgogliosi di questa vittoria – spiega Limoni, uno dei soci del cocktail bar insieme a Filippo Raggi e a Fabrizio Alpi – perché è arrivata grazie alla forza del team, filosofia che ci ha sempre contraddistinti. Tutti e quattro abbiamo ideato i cocktail scambiandoci opinioni e fidandoci l’uno dell’altro e infatti il percorso che abbiamo fatto insieme è stato più bello del successo finale".

Il Botanico ha superato le selezioni, tenutesi nel locale, al Lumen di Cesena e alla Fiasca di Forlì, presentando i cocktail ‘Aperitiff’ e ‘Jumanji’, entrambi abbinati a pasticceria salata. I giudici Jonathan di Vincenzo e Federica Geirola hanno tenuto conto anche della location, delle proposte dei cocktail in carta, del servizio, dell’innovazione nella presentazione e nella proposta e della creatività. La semifinale si è invece disputata al Mercato Coperto di Ravenna e questa volta gli avversari erano La Falegnameria di Longiano e Il Cortile di Camilla di Santarcangelo. Il Botanico ha preparato due suoi classici cocktail ispirati a serie televisive, il ‘The Boys’ e il ‘Big Bang Theory’, qualificandosi direttamente alla finale dove ha ritrovato il cocktail bar di Longiano. Nella finalissima, tenutasi ancora al Mercato Coperto, le due contendenti dovevano creare un cocktail ispirato a Beatrice e uno a Dante Alighieri. "Per Beatrice abbiamo pensato ad una miscela con gin, camilla e bitter di fiori – spiega Limoni – mentre per Dante c’è stato un lungo lavoro perché dovevamo abbinarlo anche ad un cantico. Abbiamo scelto il Purgatorio e il girone dei Superbi, dove Dante si è collocato, ideando una miscela con ingredienti che si trovavano nel 1300: il vino bianco Vernaccia di San Geminiano, unico che Dante cita, il miele, il distillato francese Armagnac e un liquore di alloro. Per presentarlo abbiamo utilizzato una brocca da taverna e come ornamento l’alloro, pianta con cui venivano incoronati i poeti". Un mix che ha colpito i giudici non dandogli dubbi nell’assegnare il premio al Botanico, ma la comunicazione non è arrivata subito. "Ci hanno detto di ritornare nel nostro locale e che se avessimo vinto sarebbero arrivati entro un’ora e mezza. Mentre stavo aspettando avevo perso la speranza, ma quando ho visto i giudici ho vissuto un’emozione unica ed è stato stupendo festeggiare con tutto lo staff". Le puntate del reality sono disponibili sul canale You Tube di Teleromagna e di Expi srl.

Luca Del Favero