Botta e risposta con Fratelli d’Italia

Il fuoco di fila attuato da Fratelli d’Italia e dal suo capogruppo Stefano Bertozzi hanno colpito Faventia Sales nel vivo. La SpA ha deciso di presentarsi al completo, con l’intero cda e il collegio dei revisori, per replicare a Fratelli d’Italia. Il clima, si comprende da subito, è alquanto teso: "le notizie di stampa susseguitesi negli ultimi mesi costituiscono un danno per una SpA", fanno notare i revisori. La palla non tarda però ad essere rilanciata indietro: dal pubblico c’è chi domanda se a dare corpo agli interrogativi sull’azienda non sia stato semmai il comportamento dei soci stessi, come la Curia, che un anno fa diede per acquisita la cessione delle sue quote a una cooperativa di costruttori ravennate, salvo poi fare una marcia indietro, mai ufficialmente spiegata da nessuna delle parti.

Il sospetto è che l’ingresso nella quota sociale di un costruttore avrebbe posto una seria ipoteca sulle possibilità per il Comune di poter continuare a fare parte della SpA.

"La questione sarebbe stata analizzata nel caso la cooperativa fosse subentrata", interviene il vicepresidente di Faventia Sales Mattia Cornazzani, "ipotesi che poi non si è concretizzata". Al centro dell’attenzione anche il temporale abbattutosi sulla Fondazione Banca del Monte, uno dei quattro soci, che ha dovuto incassare le dimissioni dell’intero collegio dei revisori. "Nulla che possa essere imputato a noi", mette le mani avanti Cornazzani, il quale, nella concitazione della mischia, si lascia sfuggire un colpo: "neppure il terremoto in Siria lo è, se volete saperlo".

A concludere è poi il presidente Luca Cavallari:

"Un regolamento condominiale per Faventia Sales ancora non esiste. Lo stiamo redigendo". La domanda che viene posta è se Faventia Sales – che conta tre dipendenti, più presidente e vicepresidente – abbia ragione di esistere come SpA, o se le sue attività non potrebbero essere gestire da tre dipendenti comunali: "secondo noi", replica Cavallari, "il Comune non avrebbe modo di occuparsi di tutto".

