Botta e risposta fra La Pigna e la Polizia locale sui permessi di sosta

"Il 2023 vedrà l’aumento - ingiustificato ed inopportuno scrive la lista civica La Pigna - delle tariffe della sosta e degli stalli a pagamento nelle località del litorale. Saranno poco meno di 1300 gli spazi adibiti a parcheggio ora gratuiti che diventeranno a pagamento e che si andranno a sommare alle già numerose strisce blu presenti nei nostri Lidi". "Aumenteranno poi anche le tariffe per la sosta su tutto il nostro territorio comunale" aggiunge La Pigna. "Da una verifica da noi effettuata risulta che dal 2017 ad oggi, il numero di contrassegni rilasciati per la sosta gratuita e per il libero accesso alla ZTL, sia notevolmente aumentato. Il numero di contrassegni di tipo ‘S’ è rilasciato per servizi di pubblica utilità-medici di base". "Lo scostamento massimo rispetto all’annualità iniziale è di ben 783 permessi "S" in più rilasciati dal Comando della Polizia Locale relativamente all’anno 2020 , dove il dato totale supera il raddoppio rispetto a quelli del 2017. Mentre per il 2022 il numero dei contrassegni ’S’ rilasciati è aumentato di ben 667 rispetto a quelli del 2017". La domanda "nasce quindi spontanea: tutti soggetti che hanno richiesto e ottenuto il rilascio del permesso ’S’ sono davvero in possesso dei requisiti necessari?".

La Polizia locale fa però presente che "il dato del 2017, per espressa richiesta della consigliera (Veronica Verlicchi, ndr), è riferito al solo periodo "dal 1 giugno, il contrassegno tipo S non consente la sosta gratuita sugli stalli a pagamento, ma serve per l’accesso in Ztl".