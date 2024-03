Botta e risposta. Verlicchi-Solaroli

Botta e risposta fra Silvano Verlicchi, consigliere di Per la Buona Politica, e Davide Solaroli, consigliere del Gruppo Misto, in relazione alla revisione del regolamento delle consulte chiesto recentemente da Area Liberale e ripetutamente, fino alle dimissioni dalla consulta di Lugo Centro, da Anna Baraldi. Verlicchi ricorda che "la tesi espressa dell’elezione diretta dei rappresentanti e non della nomina da parte della politica, è contenuta in un documento presentato all’Amministrazione dal gruppo consiliare Per la Buona Politica nel 2019 tutt’ora depositato agli atti. Su questo nostro progetto nessun altro gruppo politico ha presentato alcunché. A questa maggioranza non sono bastati 10 anni per modificare, rivedere e aggiornare il regolamento. È mancata la volontà politica". Solaroli aggiunge: "In questi ultimi 5 anni ho presentato per ben 2 volte una mozione in Consiglio comunale in cui ho chiesto l’istituzione di una Commissione dipartimentale per la revisione del regolamento sulle Consulte che non riuscì a terminare i lavori prima della fine del primo mandato di Ranalli. All’inizio del suo secondo mandato ho riproposto la stessa mozione presentata in precedenza della Per la Buona Politica ma, con mia grande sorpresa, mi venne chiesto di ritirarla anche da quello stesso gruppo da cui nel frattempo ero uscito, altrimenti se si fosse andati al voto sarebbe stata bocciata da tutti. Il motivo di tale richiesta di ritiro fu che questa volta i gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza avevano deciso che fosse meglio trattare l’argomento nelle Capigruppo. Ma in questi anni la Capigruppo non ha mai lavorato sulle Consulte".

Monia Savioli