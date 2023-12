"Voleva fossi sua schiava". Botte e abusi da tre anni: arrestato

Ravenna, 18 dicembre 2023 – I carabinieri erano intervenuti alla loro abitazione di Ravenna la notte del 27 novembre scorso quando lui l’aveva sfregiata a una coscia e a un braccio con un coccio di una tazza in ceramica che aveva rotto apposta. E lei, per difendersi, gli aveva puntato un coltello alla gola. Una volta in caserma, la donna aveva raccontato di maltrattamenti e abusi sessuali che andavano a suo dire avanti da più di tre anni.

Dichiarazioni ritenute fin qui credibili quelle che venerdì hanno fatto finire in carcere un ultra-quarantenne ravennate. Domani l’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Manetti, avrà la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti davanti al gip Andrea Galanti, lo stesso che ha emesso la custodia cautelare in carcere chiesta dalla procura alla luce anche della "pericolosità sociale dell’indagato" pur ravvisando la necessità di ascoltare altri testimoni.

E sottolineando l’esistenza di alcune anomalie: come l’essersi convinta ad andare ad abitare con quell’uomo nonostante il rapporto fosse ormai al capolinea per via delle "manifestazioni brutali" di lui. E su questo fronte la donna, davanti ai militari della Stazione principale, non ha lesinato su alcun dettaglio, nemmeno personale: non ha fatto mistero ad esempio di avere conosciuto il suo partner in un centro di disintossicazione.

La loro relazione era però via via scivolata in liti sempre più accese. Dall’autunno 2020 erano cominciate a volare le botte: "Calci e pugni" ma "mai in faccia - ha detto lei a verbale - poiché lui aveva paura che la gente potesse vedere i segni lasciati". La donna, sebbene avesse scelto di non andare mai in pronto soccorso, ha anche descritto abusi sessuali, pugni, calci con scarpe anti-infortunistica, lancio di oggetti; e ancora prese per il collo fino a sollevarla da terra: "Ricordo di averne prese tante, ma tante".

Il culmine, la scorsa estate, con "episodi di soffocamento". Oltre a tutto ciò, nelle accuse figurano una miriade di insulti. Tipo che "lui era un uomo e lei doveva solo limitarsi a (...) quando e come voleva lui". O ancora che "lei doveva pulire, lavare e stirare e stare zitta poiché lui la manteneva". Ma anche che "la ex fidanzata era meglio".

Una convivenza cioè - sempre secondo l’accusa - segnata da vessazioni e mortificazioni. Lei così ha descritto l’uomo: "È un maschilista, vuole che la donna deve essere al suo servizio, la sua schiava e della casa. Inoltre non mi rispetta più come donna e come persona. Tutto si aggrava quando" beve o usa droga.

E si torna qui alla notte del 27 novembre, la scintilla che ha fatto deflagrare il caso. All’una e trenta l’uomo era tornato all’abitazione ubriaco e aveva preso a insultare la convivente e ad augurarle la morte. Lei aveva cercato di impedirgli di entrare: ciò aveva scatenato l’ira dell’uomo il quale era andato in cucina, aveva spaccato una tazza nel lavello e aveva brandito uno dei cocci per menare alcuni fendenti agli arti della donna. Quest’ultima aveva allora impugnato un coltello riuscendo evidentemente a toccare il compagno tanto che entrambi alla fine erano stati accompagnati in pronto soccorso come risultato di "violenza familiare": lei era stata dimessa con quattro giorni di prognosi, lui con uno.