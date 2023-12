"Botte alla compagna in strada". Arrestato a Lugo dalla polizia

Nonostante un precedente procedimento a suo carico per maltrattamenti, ha continuato a tenere comportamenti violenti nei confronti della compagna, una 40enne italiana sua convivente nell’appartamento della madre di lui. Con questa accusa, gli agenti del Commissariato di Lugo nel tardo pomeriggio di martedì, hanno arrestato un operaio 35enne di origine straniera sempre per l’ipotesi di maltrattamenti.

L’uomo - secondo quanto riportato in una nota della questura - si trovava seduto in un bar del centro assieme alla compagna e, dopo avere bevuto vari alcolici, l’avrebbe aggredita. La donna ha tentato di fuggire: ma il compagno l’ha rincorsa verso la vicina stazione ferroviaria urlandole contro e, una volta raggiunta - prosegue l’accusa -, l’ha colpita con schiaffi e pugni.

Per fortuna alcuni passanti hanno visto la scena e hanno allertato una pattuglia della polizia locale. Nell’occasione l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha inveito contro i vigili con epiteti ingiuriosi e offensivi.

A quel punto è intervenuta una Volante del Commissariato e, alla luce dello stato di flagranza, la pericolosità e l’indole presumibilmente violenta del 35enne, è scattato l’arresto per i contestati maltrattamenti oltre alla denuncia a piede libero per minaccia a pubblico ufficiale, così come stabilito dal pm Marilù Gattelli. L’uomo è poi stato portato in carcere.

Ieri mattina, alla presenza del suo avvocato Raffaele Coletta, in videoconferenza davanti al gip Andrea Galanti, ha in buona sostanza riferito che lui e la compagna si trovavano assieme in un locale nei pressi del viale della stazione: si stavano a suo dire filmando a vicenda su Tik Tok e si stavano contestualmente strattonando a vicenda quando i passanti hanno chiamato la polizia locale dopo avere notato la scena. All’arrivo degli agenti, lui ha in effetti reagito male ed è scattata la chiamata al Commissariato. Il gip alla fine ha deciso di convalidare l’arresto e di scarcerare il 35enne sottoponendolo al divieto di avvicinamento alla 40enne. La donna verrà presto sentita direttamente dal pm. In quanto ai due fascicoli a carico dell’uomo, verranno presumibilmente riuniti. La donna ha intanto lasciato l’abitazione che condivideva con il 35enne. E, se lo riterrà opportuno, potrà ora farsi assistere da un centro antiviolenza.