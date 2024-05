Botte alla moglie incinta: arrestato

Insulti e botte anche con un bastone metallico appendiabiti. E poco importa se lei era in gravidanza e se erano presenti gli altri figli minorenni della coppia. Martedì scorso un ultra-trentenne di origine straniera è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti pluriaggravati nei confronti della compagna connazionale: le Volanti sono intervenute perché la donna si era rifugiata da un vicino sostenendo di essere stata insultata, afferrata per i capelli e bersagliata con vari pugni alla pancia dal marito perché non si atteneva alle faccende domestiche. Dalla deposizione di lei, è poi emerso che le contestate vessazioni andavano avanti da circa dieci anni.

Dopo l’udienza di ieri mattina - nella quale l’uomo, difeso dall’avvocato Samuele De Luca sostituito dal collega Giacomo Scudellari - si è avvalso della facoltà di non rispondere -, il gip Janos Barlotti ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui l’allontanamento dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico (appena disponibile) ingiungendogli inoltre di versare alla donna e ai figli un assegno di mantenimento mensile di 800 euro. L’uomo a caldo si era giustificato sostenendo che la donna è in cura in ragione di segni di squilibrio manifestati da inizio gravidanza. Lei invece ha riferito di essere entrata in cura proprio per via della situazione domestica che si era venuta a creare con il marito.