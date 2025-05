Botte all’infermiera sull’ambulanza. Arrestato 44enne marocchino

Lo hanno trovato intorpidito e accasciato in stazione a Cervia, forse dopo avere alzato troppo il gomito. E quando gli operatori del 118 lo hanno soccorso, caricato in ambulanza e hanno iniziato a portarlo verso l’ospedale di Ravenna, lui all’inizio ha dimostrato di essere collaborativo. Poi, quando l’ambulanza si trovava ancora sulla Statale 16 ’Adriatica’ ma già a ridosso della città, ha iniziato ad agitarsi e a dimenarsi fino a colpire una infermiera.

Per quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri hanno arrestato un 44enne di origine marocchina per lesioni personali a esercente una professione sanitaria (per l’infermiera, di origine riminese, prognosi di tre giorni).

Il rapido intervento dei militari del Radiomobile ravennate, è stato realizzato attorno alla mezza. Una volta bloccato, il 44enne è stato accompagnato in ospedale. E, dopo essere stato dichiarato in arresto come disposto dal pm di turno Francesco Coco, ieri mattina è comparso davanti al giudice Cristiano Coiro e al viceprocuratore onorario Marianna Piccoli. Il 44enne difeso dall’avvocato Paolo Giorgi, ha ribadito di non ricordare nulla di quanto accaduto. Dopo la convalida del suo arresto, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo. La difesa si è riservata la possibilità di chiedere un rito alternativo: il che, in caso di condanna, garantirà all’imputato lo sconto di un terzo della pena.

Per rafforzare il contrasto alle lesioni personali commesse nei confronti di chi esercita una professione sanitaria, il legislatore ha considerato che la lesione personale a un operatore sanitario sia considerata una circostanza aggravante del reato di lesioni personali e si configuri quando il reato è commesso nell’esercizio o a causa dell’attività medico-sanitaria. La condanna per le lesioni meno gravi prevede la reclusione da due a cinque anni.

Giusto a metà marzo scorso, il gip aveva emesso un decreto penale di condanna convertito in 900 euro di multa (720 in caso di pagamento entro 15 giorni) a carico di un 50enne ravennate per lesioni (2 giorni di prognosi) e minacce aggravate perché in danno di un esercente la professione sanitaria: ovvero un infermiere 25enne residente a Firenze ma domiciliato a Cervia e in forza alla pubblica assistenza ravennate che operava per il 118. Tutto era accaduto il 31 agosto 2023 a Ravenna quando l’infermiere si stava prendendo cura di una motociclista 19enne appena travolta da un’auto. All’improvviso si era materializzato il 50enne - in seguito rivelatosi essere il patrigno della giovane - il quale, per parlare con la giovane, aveva assestato una spinta all’infermiere e lo aveva pure minacciato.