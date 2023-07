Botte e minacce al marito: donna a processo

Una incredibile sfilza di reati quella che le attribuisce la procura tra insulti, botte, minacce - anche di morte - e perfino la sottrazioni di medicinali. Tutti dentro a un unico recipiente accusatorio: quello dei maltrattamenti nei confronti del marito, un ultra-sessantenne residente a Lugo e tutelato dall’avvocato Giacomo Foschini. La donna, una 54enne di origine sudamericana difesa dall’avvocato Massimo Pleiadi, risulta però irreperibile. Il che significa che continueranno a cercarla fino al 2048: e se entro quella data non dovessero trovarla, tutti i reati a suo carico verrebbero dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. Nel frattempo l’udienza preliminare partita ieri mattina davanti al gup Corrado Schiaretti e al pm Raffaele Belvederi, è stata sospesa. I fatti, così come fin qui contestati, risalgono a un periodo compreso tra il 2017 e il 2018: quando cioè i due stavano ancora assieme. “Una serie abituale di condotte ingiuriose e umilianti” si legge nella richiesta di rinvio a giudizio. Ad esempio lei gli diceva: “Sei un gay, non sei un uomo, non hai le palle”. Una situazione che aveva finito per minare il morale del consorte procurandogli “uno stato depressivo per la sua bassa virilità”. E non è finita qui: per il pm tra quelle mura, insulti come “bastardo, schifoso, malato di mente” erano quasi all’ordine del giorno, così come insinuazioni sull’igiene dell’uomo. In tutto questo lei pretendeva danaro, riuscendo peraltro nell’ottobre del 2017 a farsi mandare un bonifico bancario da ben 51 mila euro approfittando dello stato di prostrazione ormai raggiunto dall’uomo. Sarebbe pure giunta in una circostanza a gettargli via i medicinali che lui doveva assumere; e poi a impedirgli di usare la cucina e a buttargli il cibo. Ma le contestate vessazioni, non erano state solo verbali: lei si era spinta a stringerlo per i genitali e a spingerlo procurandogli un trauma a un dito di una mano.

E poi ancora spinte e schiaffi sulla testa e in faccia. E quando l’uomo le aveva manifestato l’intenzione di volersi separare, la situazione era addirittura peggiorata. Le minacce, corroborate da un coltello da cucina, avevano assunto questi toni: “Sei fortunato che sono religiosa, altrimenti te lo avrei già conficcato”. E ancora: “Non preoccuparti perché ci sarà qualcuno che lo farà per mio conto: un giorno pagherò un negrone che con 1.000 euro ti manderà all’altro mondo”. Una volta si era messa di fronte alla porta per impedire a lui di uscire: quindi gli aveva strappato le chiavi di mano, lo aveva spinto in camera fino a farlo ricadere sul letto: una volta qui, si era piazzata a cavalcioni su di lui impedendogli di muoversi e intanto continuando a urlargli le offese e le minacce in faccia: “Un giorno ti farò far fuori, se non lo faccio direttamente io”. E poi solite contumelie prima di alcuni schiaffi sulle braccia. Per tutto quanto delineato dalla procura, la donna dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate, lesioni personali e violenza privata. Sempre che venga rintracciata prima del fatidico 2048.

a.col.