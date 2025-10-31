Botte e stalking a una 70enne, ex pugile a processo

Una relazione nata tra promesse e attenzioni, finita in un incubo di gelosia, minacce e paura. È la storia di una donna di quasi settant’anni che, dopo aver condiviso per anni la vita con un uomo molto più giovane, oggi lo accusa di stalking, lesioni e violenza sessuale. Sul banco degli imputati siede un quarantenne di nazionalità rumena, ex pugile, che secondo la procura avrebbe trasformato quel legame in un lento e costante assedio psicologico e fisico. I fatti risalgono a un periodo compreso tra l’estate e il novembre 2024, tra Cervia e Milano Marittima, dove la coppia si frequenta per un paio d’anni. Inizialmente la donna crede nella relazione: lo aiuta economicamente, lo accoglie in casa, gli presta – secondo quanto riferito in aula – circa tremila euro mai restituiti. Ma col tempo il comportamento dell’uomo cambia. Diventa sospettoso, geloso e ossessivo, fino a violare la sua privacy installando un’applicazione sul telefono della compagna per spiarne i movimenti e prelevare denaro dal suo conto.

Quando la donna lo scopre e decide di interrompere il rapporto, lui perde il controllo. La tempesta inizia: messaggi minatori, appostamenti, aggressioni fisiche con calci, telefonate insistenti e persino minacce di morte. "Diceva che se lo avessi denunciato mi avrebbe spezzato le gambe, che avrebbe fatto del male ai miei familiari e perfino al mio avvocato, Giovanni Scudellari", ha raccontato ieri la vittima davanti al Tribunale di Ravenna, dove il processo è ora in corso. L’imputato è difeso dall’avvocato Francesco Manetti. In aula, il collegio giudicante è composto dalla presidente Antonella Guidomei e dai giudici Cosimo Pedullà e Natalia Finanzi; pm Francesco Coco.

La donna ricorda anche gli episodi di violenza fisica: schiaffi, capelli tirati, calci alle gambe, e un rapporto sessuale imposto: "Temevo mi facesse del male – ha detto – e ho avuto paura di dirgli di no". Le minacce continuano per mesi, anche dopo la rottura definitiva. "Me lo trovavo per strada, o sotto l’ombrellone del bagno che frequentavo, quando ero con le amiche", ha raccontato con voce ferma. Inizialmente la donna, sconvolta ma ancora confusa, non presenta denuncia. Lo farà solo in un secondo momento, nella seconda metà del 2024, quando le minacce diventano più gravi. Nel frattempo l’uomo, tornato in Romania, viene raggiunto da misure cautelari: prima il divieto di avvicinamento, poi la custodia in carcere dopo l’invio di un messaggio minatorio particolarmente pesante.

Una volta tornato in Italia, dopo un periodo di detenzione, l’ex pugile è oggi libero ma sottoposto al divieto di avvicinamento. La difesa punterà su un episodio avvenuto a Bucarest, dove la donna – in viaggio con un’amica – lo rivede e accetta di incontrarlo. Un gesto che testimonierebbe un possibile riavvicinamento sentimentale. Ma lei, in aula, lo ha chiarito con decisione: "Volevo solo chiudere con il passato, non tornare con lui". In aula la cugina ha confermato le telefonate minatorie che la vittima riceveva da quelI’uomo. Il processo proseguirà con l’esame di altri testimoni. Al centro del dibattito, la lunga scia di violenza e manipolazione che, secondo l’accusa, ha segnato profondamente la vita di una donna matura e indipendente, travolta da un amore divenuto terrore.

l. p.