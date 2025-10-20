Chiude la Bottega Bertaccini a Faenza, la lettera aperta del titolare: “Giù le serrande il 31 dicembre”

Faenza (Ravenna), 20 ottobre 2025. “Il 31 dicembre dovrò chiudere la Bottega Bertaccini. Nulla è eterno, ma qualche anno in più l'avrei fatto volentieri. Chiarisco subito, nessun problema di salute, di stanchezza, di bilanci in perdita. No. Tutto bene. Il problema è un altro”.

Si apre così la ‘lettera aperta’ attraverso la quale Renzo Bertaccini, titolare della libreria-galleria d’arte situata a Faenza in corso Garibaldi, spiega i motivi dell'ormai prossima chiusura dei battenti. “Nel maggio dello scorso anno il palazzo di corso Garibaldi che ospita anche questa bottega di libri e arte è stato venduto. Inutile nasconderlo, da subito ci sono state incomprensioni e frizioni col nuovo proprietario che mi hanno creato notevoli difficoltà nel fare serenamente il mio lavoro; non ho avuto la voglia di mettere in gioco la mia salute a causa di tutto quello che ho accumulato in questi lunghi mesi in termini di stress, ansia, avvocati, tempo e denari.

Non ci si può ‘fare il sangue cattivo’, come si dice dalle nostre parti, e quindi ho deciso di giungere ad un accordo che prevede la disdetta anticipata della locazione e quindi la chiusura dell’attività”. Bertaccini iniziò il lavoro di libraio nel 1978, nella piccola Agenzia Einaudi in corso Baccarini, “poi ho aperto - racconta -- la Libreria Moby Dick con l'amico Guido Leotta nel 1986, e poi questa Bottega 15 anni fa. In tutto fanno 47 anni di attività... Anni bellissimi, di tanti incontri, di tante parole, di tante belle persone, mostre d'arte, presentazioni di libri, e la presunzione di aver creato un punto di riferimento per tanta parte della cultura faentina e non solo, per associazioni culturali, per tanti ricercatori o semplici appassionati, fra cui anche molti giovani. A tutti grazie, alle centinaia e centinaia di scrittori e di studiosi che hanno presentato le loro pubblicazioni, alle decine e decine di artisti che hanno esposto i propri lavori, agli editori locali, ai clienti e agli amici che ci hanno permesso di fare un lavoro bellissimo. Grazie. Chiudiamo ma qualche altra cosa ce la inventeremo, mica vado via. Nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre faremo una grande svendita ‘per cessata attività’ con libri a prezzi superscontati, dal 30 al 50 al 75%. Vi aspettiamo come sempre con piacere.