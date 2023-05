Bottega Gaeta, manufatti su misura

L’attuale Bottega d’arte Gaeta nasce nel 1955 a Faenza dall’artista Goffredo Gaeta (Faenza 1937-2022). Scultore e ceramista fra i maggiori protagonisti del panorama contemporaneo, Goffredo Gaeta si è distinto cimentandosi con i più diversi materiali. Nel corso della sua straordinaria attività, iniziata a metà degli anni 50 del Novecento, oltre a creazioni ceramiche, ha realizzato interi cicli di grandi vetrate istoriate, opere in marmo, strutture in acciaio, creazioni in vetri, fusioni in bronzo e in metalli preziosi. Di volta in volta si è trattato di creazioni sacre, destinate a luoghi di culto, apparati decorativi per edifici pubblici o per residenze private. Luciana Venturi e Anita Vignoli, sono state le bravissime collaboratrici storiche di fiducia che per tanti anni, fino ai primi del duemila hanno affiancato Gaeta nella bottega. In seguito sono state le sue stesse figlie, Flavia e Claudia, a seguirlo nell’attività e a lavorare con lui in bottega, aiutandolo a compiere grandi opere. Oggi, a un anno dalla scomparsa, le stesse Flavia e Claudia, hanno deciso di realizzare una originale e selezionata produzione.

Si tratta di creazioni uniche in maiolica a riflessi che comprendono oggetti decorativi, suppellettili ornamentali e complementi d’arredo. Grazie alla sua elevata specializzazione, la Bottega d’arte Gaeta è inoltre in grado di eseguire qualsiasi opera su commissione, dall’esemplare unico al multiplo seriale.

I clienti che hanno necessità di realizzare manufatti particolari ‘su misura’ (arredo domestico, urbani, negozi, ristoranti, chiese), trovano nella Bottega d’arte Gaeta il luogo dove poter progettare l’opera desiderata e il luogo dove la stessa opera verrà realizzata artigianalmente come pezzo unico interamente a mano. Nella Bottega attualmente lavorano le titolari Flavia Gaeta e la sorella Claudia Gaeta assieme alla cugina Simona Pasini con la collaborazione occasionale di Anita Vignoli. La Bottega d’arte Gaeta si trova a Faenza, al civico 445 di via Firenze, in uno splendido edificio di archeologia industriale che è meta di turismo.

L’edificio è una antica centrale idroelettrica dei primi del 900 che Goffredo Gaeta, nei primi anni duemila, ha ristrutturato, lasciandolo intonso nelle sue caratteristiche. I visitatori vengono accolti e, mentre gli viene raccontata la storia dell’edifico, possono ammirare la bellezza della costruzione e immaginare come funzionava il tutto nel secolo scorso.

All’interno c’e’ molto da visitare. Il 1° piano è adibito ad atelier con la vendita delle opere d’arte realizzate dallo stesso Goffredo Gaeta negli ultimi anni di attività e quelle realizzate attualmente dalla Bottega d’arte Gaeta.

Il 2° piano è dedicato alla mostra-museo permanente di Goffredo Gaeta, dove sono esposte opere significative che hanno rappresentato il suo percorso artistico dall’età di 16 anni, quando ancora era studente dell’istituto d’arte ‘Ballardini’ di Faenza, ai giorni nostri.

Si può ammirare il laboratorio dei vetri, dove Flavia e Claudia Gaeta continuano l’attività, realizzando splendide vetrate su commissione, così come i laboratori della ceramica, dove si modella, si foggia, si decora e si cuoce. La Bottega d’arte Gaeta (0546 43044) è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.