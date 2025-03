Bottega Gatti di Faenza: "Mappe e tariffario siano decisi dallo Stato"

Davide Servadei non è solo il presidente di Confartigianato Emilia Romagna e l’uomo al timone di una delle botteghe ceramiche più importanti d’Italia, presenza fissa con le sue creazioni alla Biennale di Venezia. Il magazzino della sua Bottega Gatti divenne l’icona dell’alluvione del 2 maggio 2023, la prima delle varie che da allora hanno colpito l’Emilia-Romagna.

Presidente Servadei, che significa per un’impresa come la sua quella che viene chiamata ‘assicurazione obbligatoria’?

"Premettendo che da allora il magazzino della Bottega Gatti non sorge più nel cuore della zona rossa – sono fra chi ha delocalizzato – non mi avventuro nel mondo delle cifre, poiché queste cambiano di situazione in situazione, in base alla sede dell’impresa e all’assicurazione cui ci si rivolge. Il punto è proprio questo: ciascuna assicurazione, dotandosi di sistemi di intelligenza artificiale, ha steso delle proprie mappe in base alle quali applica tariffe legate ai rischi. Quel che chiediamo è che ci si vada ad attenere a carte fissate dallo Stato, con un regolamento ufficiale".

Anche per questo chiedete una proroga, non è così?

"In appena un mese non ci si può districare in una simile giungla. Le imprese assicuratrici sono le prime a chiedere più tempo. Io stesso sto cercando di assicurarmi e ancora non ho preventivi chiari. Inoltre dobbiamo ottimisticamente pensare che con il passare del tempo alcune situazioni di rischio massimo possano essere aggiustate: l’attuale zona rossa nel cuore di Faenza dovrebbe non essere più tale fra qualche mese, quando sarà realizzato un sistema a protezione della città".

La crisi climatica realisticamente peggiorerà, ma forse Bologna, Faenza, Forlì e le altre città in prima linea si saranno dotate nei prossimi anni di sistemi di protezione, è corretto?

"E’ quel che ovviamente ci auguriamo tutti. Siamo consapevoli che per una discreta messa in sicurezza serviranno anni, durante i quali – è bene che io parli chiaro – dovremo probabilmente fare fronte ancora ad altre alluvioni. Ma fra qualche anno, se nel frattempo saranno sorte opere a protezione delle città, chiederemo giustamente che le tariffe per chi intende assicurare si abbassino".

Quale dilazione chiedete?

"Come imprenditori avremmo preferito avere tempo fino alle fine del 2025. L’ipotesi che pare stia prendendo quota è quella di una dilazione di tre mesi. Ma è tutto in divenire".

Filippo Donati