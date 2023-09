Bottega Matteotti, c’è la mostra di Vito Baroncini

La vetrina della Bottega Matteotti di Bagnacavallo ospita fino al 22 ottobre “Amori”, personale di Vito Baroncini.

In mostra ci sono le sue illustrazioni per l’infanzia.

Da sempre appassionato di cinema, fumetti, romanzi, fiabe e favole, autodidatta nel disegno, Baroncini frequenta corsi di perfezionamento in illustrazione per l’infanzia e non, a Sarmede e Macerata. Dopo aver pubblicato fumetti su riviste e libri illustrati, trova la sua dimensione nell’uso della lavagna luminosa, con la quale produce diversi spettacoli per l’infanzia.