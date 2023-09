Bottega Matteotti Illustrazioni per l’infanzia

La vetrina della Bottega Matteotti di Bagnacavallo ospita fino al 22 ottobre “Amori”, personale di Vito Baroncini. In mostra ci sono le sue illustrazioni per l’infanzia. ’Amori’ fa parte di ’Bottega Matteotti: Arte in vetrina’, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo. Le mostre sono organizzate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti.