Botti, feriti e danni. Nessuna ordinanza, un’ora di esplosioni

Ravenna, notte di San Silvestro. La città, per un’ora, è sembrata trasformarsi in un campo di battaglia: botti, fuochi d’artificio e petardi hanno rimbombato ovunque, evocando più le immagini di Napoli in festa o di Beirut sotto le bombe che quelle di una città pronta a salutare il nuovo anno. Il Comune, quest’anno, non aveva emesso alcuna ordinanza contro i botti. La scelta, spiegata dall’assessore alla sicurezza Eugenio Fusignani, si basa su un principio di realismo: le ordinanze, senza una normativa nazionale chiara, rischiano di essere inefficaci e inapplicabili. Una posizione di buon senso che, però, molti hanno sfruttato per scatenare un pandemonio.

Alcuni ravennati non hanno perso tempo, e la mezzanotte è diventata il segnale per trasformare le strade in un’arena di esplosioni e scoppi incessanti, con grottesche code pirotecniche anche nella giornata di ieri. La mancanza di regole ha lasciato campo libero agli eccessi, con un bilancio che parla chiaro. Il caso più grave riguarda un cinquantenne, ferito seriamente a un occhio da un petardo. L’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale e sarà sottoposto a un intervento chirurgico per cercare di salvare la vista. Incidenti del genere non sono una novità: lo scorso anno, un uomo perse una mano in circostanze simili. Ma il rumore assordante e la pericolosità dei botti non hanno avuto effetti solo sugli esseri umani. Decine di segnalazioni apparse su gruppi Facebook come SOS Animali e Animali smarriti Ravenna raccontano di cani e gatti terrorizzati, scappati di casa o ancora dispersi. Per alcuni animali il ritrovamento ha portato sollievo, ma molti proprietari rimangono in ansia. Il bombardamento sonoro della notte ha lasciato un segno indelebile anche tra gli amici a quattro zampe.

Come se non bastasse, i vigili del fuoco sono stati impegnati tutta notte in decine di interventi su cassonetti incendiati dai petardi in tutta la provincia. Gli episodi, concentrati soprattutto sui contenitori della carta, hanno generato danni materiali e richiesto uno sforzo straordinario per evitare che gli incendi si propagassero ulteriormente. I cittadini di Carraie lamentano l’ennesimo incendio di un cassonetto, dopo che altrettanto era accaduto ad Halloween.

Sebbene il ragionamento del Comune sulla difficoltà di applicare un’ordinanza appaia fondato, la mancanza di qualsiasi limite ha offerto terreno fertile per una notte di eccessi e pericoli. Il risultato è un Capodanno segnato da feriti, animali smarriti e danni materiali, che obbliga a una riflessione seria e non rinviabile. Senza regole più chiare, questa tradizione rischia di creare un clima di tensione e paura, allontanandosi sempre più dal suo scopo di celebrare in serenità l’inizio del nuovo anno.

Lorenzo Priviato