Bottigliata di tifoso contro bus. Arresto convalidato e domiciliari

Ha ammesso l’episodio, si è detto dispiaciuto, ha chiesto scusa e ha assicurato che risarcirà il danno. È quanto, in udienza di convalida davanti al gip Corrado Schiaretti, ha dichiarato ieri mattina il supporter 26enne giallorosso resosi protagonista del lancio di una bottiglia di birra contro il pullman ospite: un colpo capace di mandare in frantumi il lunotto posteriore. Al ragazzo, difeso dagli avvocati Filippo Bianchini e Giovanni Adami, dopo la convalida dell’arresto fatto dalla Digos, sono stati concessi i domiciliari con possibilità di recarsi al lavoro.

L’arresto era scattato in flagranza differita poiché l’episodio era stato ripreso dalle telecamere del Comune. Dal filmato si notava il mezzo sopraggiungere e transitare davanti al bar dove, un’ora prima della gara tra Ravenna e Sangiuliano City, squadra lombarda del comune di San Giuliano Milanese, come sempre si erano ritrovati i supporter della Curva Mero. È possibile che qualche tifoso ospite si sia esibito in gesti provocatori dai finestrini. Di fatto, non appena il pullman ha svoltato imboccando la via dello stadio, il 26enne ha scagliato la bottiglia contro il lunotto per poi allontanarsi. A breve distanza erano già presenti gli uomini delle forze dell’ordine. Il giovane è stato successivamente identificato proprio grazie ai filmati, arrestato dalla polizia e portato in carcere.

L’episodio ha poi determinato tensioni anche durante il corso della gara. All’ingresso degli ospiti (una trentina), dagli spalti sono partiti cori e insulti reciproci tra le due tifoserie. E a inizio ripresa, il lancio di due fumogeni in campo, piovuti dal settore del Sangiuliano, ha determinato una breve interruzione della partita.

Come in occasione di ogni gara casalinga del Ravenna, nei giorni precedenti si era riunito l’apposito comitato per l’ordine pubblico che aveva adottato misure in considerazione di una partita definita a ’rischio medio’. Molte strade attigue al Benelli erano chiuse. Blindate via Cassino e via Punta Stilo, a differenza di quanto successo in occasione della precedente gara casalinga con il Corticella, per la quale non era previsto l’arrivo di tifoseria ospite problematica. Domenica non era contemplata la scorta del pullman dei tifosi ospiti, ma presumibilmente quel mezzo non sarebbe dovuto passare da lì.