Braccialetto elettronico d’urgenza: riguarda una figlia contesa

Ravenna, 22 dicembre 2023 – Il caso è quello dello stalking sui genitori affidatari, con padre e nonno a giudizio. Alla luce dell’udienza che si è tenuta venerdì scorso il giudice, Federica Lipovscek, ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico d’urgenza, previsto dal nuovo ddl contro la violenza di genere per i casi da codice rosso, in vigore il 9 dicembre.

La vicenda

Si tratta del primo caso in provincia di Ravenna e non riguarda violenza su donne ma una vicenda di altro tipo. Il braccialetto, infatti, è stato messo dagli uomini della Squadra mobile al padre imputato e ai genitori affidatari: qualora il primo dovesse violare il limite di avvicinamento dei secondi - 500 metri –, i rispettivi dispositivi cominceranno a suonare. Sono dunque tre i bracciletti applicati.

Secondo l’accusa emersa in Tribunale, nonno e padre naturale di una bambina non hanno accettato di buon grado l’affidamento della stessa a una coppia di ravennati, finendo così a giudizio per stalking e diffamazione. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Carlotta Benini, la coppia che aveva ricevuto in affidamento la piccola è parte civile con i legali Samuele Bellotti e Giacomo Forlani.

Le tensioni si erano cominciate a manifestare nel 2021, anno in cui i due imputati avrebbero cominciato a tempestare i due coniugi affidatari con messaggi e chiamate, anche sul posto di lavoro di lui. E il contenuto non era certo amichevole: "Mafioso, spacciatore, palla di lardo".

In particolare - prosegue la procura - l’uomo veniva additato come venditore di armi e veniva accusato di avere pagato i servizi sociali per favorire il perdurare del collocamento della minore nella sua famiglia. Non solo: avrebbero pure accusato la moglie di intrattenere una relazione clandestina con un amico di famiglia indicato a sua volta come molestatore della bimba. Lo stalking si sarebbe anche concretizzato attraverso minacce esplicite come "fare saltare" in aria il luogo di lavoro dell’uomo specificando, per essere più convincenti, che avrebbero rischiato "anche i dipendenti".

Le accuse di stalking

In più occasioni gli imputati si sarebbero pure presentati nella località rivierasca dove i due coniugi spesso trascorrevano del tempo libero, per insultarli e provocarli alla presenza della bambina tirando in ballo anche gli amici della coppia: tanto che per quanto riguarda ulteriori possibili minacce, sono state presentare varie querele personali. Una situazione che aveva in alcune occasioni indotto l’intervento delle forze dell’ordine o comunque di alcuni addetti alla vigilanza. I due genitori affidatari, avrebbero così cambiato in maniera radicale le loro abitudini di vita.

Ora l’applicazione del braccialetto dovrebbe scongiurare altre visite gradite.

l. p.