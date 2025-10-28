Braccio di ferro. Camerlona-Marradese. Topi lancia il Vatra

Continua il duello al vertice del girone A di Terza tra Camerlona e Marradese: la prima piega 1-0 il Cervia United con un gol di Biondi nel finale. La seconda vince 4-1 (doppietta del bomber Bini) in casa del Mattei. Sospesa al 22’ del secondo tempo sullo 0-0 per un infortunio all’arbitro, Coyotes-Saline Romagna. Nel girone B prosegue a suon di gol l’ascesa del Vatra di Alfred Salliu (nella foto): con una tripletta di Topi la squadra travolge 4-0 il Castel Guelfo e sale al secondo posto con la Juvenilia a -2 dalla Compagnia dell’Albero.

Terza Categoria Ravenna (7ª giornata). Girone A: Atl. Lugo-Atlas 3-0, Coyotes-Sal. Romagna sosp., E. Mattei-Marradese 1-4, Pol. Camerlona-Cervia Utd U21 1-0, R. Mamante-L. Adriano 0-1, S. Alberto-Wild Bagnara 0-3, St. Azzurra-Giovecca 2-2. Classifica: Pol. Camerlona 21; Marradese 19; Wild Bagnara 14; Saline Romagna* 13; Atl. Lugo 12; L. Adriano, R. Mamante 11; Cervia Utd U21 10; Giovecca 6; Atlas 5; Coyotes*, S. Alberto 4; St. Azzurra 2; E. Mattei 1. Girone B: C. dell’Albero-P. Corsini 2-0, Biancanigo-Ulisse&Penelope 4-1, Monti-Bisanzio 2-1, Faenza U21-Conselice 3-0, Prada-Jcr Juvenilia 0-1, Sp. Castel Guelfo-Vatra 0-4, Villanova-Sporting Lugo 3-3. Classifica: C. dell’Albero 17; Vatra, Juvenilia 15; Faenza U21, Sp. Lugo 14; Villanova 13; Bisanzio 10; Biancanigo, P. Corsini 8; Prada 7; Conselice 6; E. Monti 5; Sp. Castel Guelfo 1; Ulisse&Penelope 0.

u.b.